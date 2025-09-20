La peatonalización no acalla el debate en Miranda

Tres meses después, la peatonalización de la Parte Vieja está en el punto de partida. La prueba piloto realizada durante todo el verano no ha ... resuelto las dudas ni acallado el debate porque tanto partidarios como detractores se mantienen en su postura inicial con los mismos argumentos. Unos ponen en la balanza la seguridad, el descanso vecinal y la conservación del patrimonio. Para otros pesan más las molestias, los problemas de tráfico y la inexistencia de una alternativa.

Hoy se levantará la restricción porque es el último fin de semana de cortes programados, pero la partida continuará y todos los mirandeses podrán dar su opinión sobre la peatonalización ya que el Ayuntamiento tiene intención de someter a votación el tema en una encuesta on line. El resultado de la consulta no será vinculante pero servirá como referencia.

«La valoración de la prueba ha sido positiva, a pesar de que algunas cosas son mejorables», asegura María Cueva, la concejala que más apuesta por la peatonalización. La edil de IU cree que los fines de semana se ha notado más afluencia de gente a la Parte Vieja y que los mirandeses se «animan más a cruzar el puente» cuando pueden hacerlo con la tranquilidad de que no hay coches. Por eso, no oculta que en un futuro no muy lejano, le gustaría peatonalizar el casco histórico de forma permanente. Eso sí, cree que uno de los fallos ha estado en no comunicar mejor la medida a los vecinos y antes de mover ficha, quiere saber si realmente su idea tiene «respaldo» ciudadano.

Pero la consulta popular, que a priori puede parecer un buen termómetro, tampoco contenta a todas las partes. «Cuando peatonalizaron la calle La Estación a nosotros nadie nos consultó», afirma una de las personas que vive en la zona más antigua de la ciudad y que entiende que se debería dar más peso a la opinión del barrio. «La mayoría creo que es partidaria de eliminar los coches porque ahora mismo pasan muchos y es un peligro», asegura la presidenta de la asociación vecinal.

Para Renacimiento, la asociación que lleva tiempo promoviendo medidas para revitalizar el Casco Viejo, la conservación del patrimonio y el legado histórico es una obligación que no debe estar sujeta a una encuesta. Y aunque valoran el compromiso de Cueva, entienden que el debate sobre la peatonalización no puede ceñirse a una sola concejalía y centrarse en la movilidad, ya que recuperar el barrio es responsabilidad de Medio Ambiente, Urbanismo, Cultura, Obras y Ferias. «En definitiva, se tiene que implicar toda la corporación y toda la ciudad porque es patrimonio de todo Miranda». En este punto, recuerdan que ya no hay muchos cascos históricos atravesados por miles de coches diariamente.

«El problema es que siempre están poniendo parches por no haber una planificación y un modelo de ciudad a largo plazo», cuestiona Sergio Montoya, portavoz del PP, que considera que más allá de opiniones personales, para adoptar una decisión de tanto calado «hay que realizar estudios previos que permitan valorar con datos reales. No se han analizado alternativas, no sabemos cuantos coches pasan por el puente,...».

Entre las voces más criticas están los vecinos del Crucero, los principales afectados ya que «tenemos que dar la vuelta al mundo para ir a nuestra casa», asegura la presidenta de la asociación de uno de los barrios que más ha crecido en población en los últimos años. Desde que se quitó el paso a nivel, para evitar el rodeo que supone utilizar el nuevo enlace, la gran mayoría prefiere ir por la Parte Vieja. Eso ha incrementado mucho la densidad de tráfico y los atascos en Real Aquende en las horas punta, son casi constantes. «No se puede peatonalizar sin darnos una solución, y no nos vale que nos digan que vayamos por la Nacional, porque si un día hay un accidente, nos quedamos aislados». Los argumentos en los que sustentan su oposición se basan en que por la N-1 hay un mayor riesgo vial pero también que no se cumple uno de los objetivos de la peatonalización, que es reducir la contaminación. «Pasamos más tiempo en el coche así que contaminamos más, sin contar con el mayor gasto en combustible. El Crucero, igual que -Bardauri y otros barrios afectados, es un barrio más de Miranda, porque a veces parece que hablamos de otra ciudad».