Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
Los mirandeses no tienen clara la peatonalización. Avelino Gómez

La peatonalización no acalla el debate en Miranda

La prueba piloto acaba sin consenso sobre la conveniencia de restringir el tráfico en la Parte Vieja y el Ayuntamiento lanzará una encuesta

Raúl Canales

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:53

Tres meses después, la peatonalización de la Parte Vieja está en el punto de partida. La prueba piloto realizada durante todo el verano no ha ... resuelto las dudas ni acallado el debate porque tanto partidarios como detractores se mantienen en su postura inicial con los mismos argumentos. Unos ponen en la balanza la seguridad, el descanso vecinal y la conservación del patrimonio. Para otros pesan más las molestias, los problemas de tráfico y la inexistencia de una alternativa.

