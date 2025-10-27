El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vehículo implicado en el accidente junto a la grúa que acudía a retirar parte de las piezas de la farola. Avelino Gómez

Un peatón herido en Miranda al caerle una farola golpeada por un camión

El varón, de 20 años, ha precisado atención sanitaria

Cristina Ortiz

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:27

Un peatón ha resultado herido este lunes en el polígono de Bayas al caerle encima una farola que se desancló del suelo al ser golpeada ... por un camión. El varón, de 20 años, requería asistencia sanitaria para ser atendido de sus lesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

