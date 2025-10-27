Un peatón herido en Miranda al caerle una farola golpeada por un camión

Un peatón ha resultado herido este lunes en el polígono de Bayas al caerle encima una farola que se desancló del suelo al ser golpeada ... por un camión. El varón, de 20 años, requería asistencia sanitaria para ser atendido de sus lesiones.

El vehículo pesado golpeaba sobre las 10.15 horas el báculo de la luminaria en ese parque empresarial, en las inmediaciones de Cafés Gometero y el Pabellón Multifuncional de Bayas, que en ese momento se desplomaba. Justo en ese momento pasaba por la acera un peatón de 20 años al que parte de la pieza metálica se le caía encima, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

Tras el aviso recibido en la sala de operaciones del 112, en la que se apuntaba también que el herido precisaba asistencia sanitaria, Sacyl movilizó una ambulancia que acudió a la zona para atender al joven. También se desplazaron al lugar efectivos de Policía Nacional y Policía Local.