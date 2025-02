Los pasos de Miranda en el viaje hacia Eurovisión

El Benidorm Fest es un festival de la canción organizado por la empresa pública de comunicación Radiotelevisión Española (RTVE) en el famoso municipio costero que le presta el nombre. Su finalidad es elegir cada año la candidatura representante de España en el Festival de la ... Canción de Eurovisión y, en esta cuarta edición del formato, nuestra ciudad ha vuelto a aportar su pequeño granito de arena artístico al proceso.

Y es que el mirandés Iker Elvira, de 23 años, encadena tres ejercicios consecutivos participando como bailarín en el certamen. Los dos primeros fue contratado particularmente por una de las candidaturas y «sólo trabajaba en una pieza», en esta edición, ha entrado a formar parte del elenco de RTVE, participando en la presentación de dos concursantes así como algunos artistas invitados.

«Me reclutó Vicky Gómez, una bailarina con mucho reconocimiento y que fue una de las ganadoras de FAMA. Ella dirige este apartado en Operación Triunfo, de hecho pude participar en una gala el año pasado. Aquí estamos cinco chicos y cinco chicas. Es el doble de trabajo que en años anteriores, mucho más volumen, y también hemos participado con Chenoa, Edurne y Ruth Lorenzo, las artistas invitadas», explica.

El bailarín de nuestra ciudad también ha desempeñado otras labores en el ámbito de la figuración o de silueta. Un experiencia tan fascinante como exigente, «muy movido», pero que brinda una gran dosis de realización a un joven que siempre se ha guiado por la vocación en un mundo imprevisible y repleto de incertidumbre. «Todo ha merecido la pena», sentencia.

Una vez concluido el festival, se abren nuevas ventanas en el horizonte cercano para Elvira. Los sueños están para cumplirlos y este es un campo habitualmente transitado por los artistas.

«Tengo dos caminos que me gustaría recorrer. El primero sería irme con un artista que me inspire y poder realizar una gira internacional de varios meses. Actuar en diferentes países en poco espacio de tiempo, viajando mucho y frente a públicos diferentes. Por otro lado, también me motiva mucho el lado docente porque doy clases. Soy muy autoexigente conmigo, antes de exponer algo mío necesito verlo perfecto. Es otro objetivo, quiero compartirme más, no como bailarín detrás de un artista, sino también a nivel docente, viajar por España y compartir algo creado por mi».

Crecimiento

Pese a su corta edad, Iker lleva más de media vida bailando. «Empecé con 9 años, en un gimnasio de Miranda. Estudié Bachillerato, hice la selectividad y luego no tenía claro qué hacer. Me tomé un año sabático, me mandaron a Los Ángeles con una familia para aprender inglés, allí está la cuna del baile y realicé hasta castings para entrar en audiciones. Mi modalidad es la danza urbana y no hay una carrera como tal, pero ya llevo cinco años en Madrid dedicándome profesionalmente a ello».

Pero el camino del artista no es fácil, «está llena de incertidumbre, es dura, hay meses en los que no surge nada de nada y otros que se trabajan enteros. Lo bueno es que está llena de pasión porque estás haciendo lo que realmente te hace feliz».