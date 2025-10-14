La pasión por el teatro en Miranda también conquista a los más jóvenes

Entre las quejas, o quizás cabría decir lamentos, que más se oyen entre quienes forman parte de entidades o agrupaciones de la índole más diversa, ... es que no hay relevo generacional y que quienes están al frente de esos colectivos, sin quererlo, acaban perpetuándose en los puestos de responsabilidad. Teniendo en cuenta lo habitual de esta situación en el Cuadro Artístico Mirandés se muestran muy orgullosos de poder anunciar que tienen desde el pasado mes de septiembre una junta renovada «en la que se va a conjugar juventud y veteranía. Estamos muy satisfechos por el hecho de que dos jóvenes hayan dado el paso y hayan decidido trabajar para asegurar la continuidad del grupo que es más que centenario».

Cabe recordar que la primera representación con actores del Cuadro Artístico Mirandés se sitúa en enero de 1892, o lo que es lo mismo, este grupo de teatro tiene ya ciento treinta y tres años y, aunque no existe certificación oficial, puede afirmarse que si no es el grupo teatral aficionado más longevo del país, está entre los que tienen más historia.

Para hacerla se precisa, además de contar con un elenco de actores y actrices que pongan en escena obras de los géneros más diversos, contar con una junta directiva que se encargue de realizar las tareas administrativas que nunca faltan. Se precisaba hacer cambios y después de que los más veteranos hayan insistido, han logrado que Diego Rodríguez y Paula Acero, de 30 y 33 años respectivamente, hayan aceptado el reto de convertirse en presidente y vicepresidenta del Cuadro Artístico. Afrontan el reto con ilusión.

«Llevamos los dos ya doce años dentro del grupo y después de pensarlo y hablar con los que llevan más tiempo hemos pensado que ya ha llegado el momento, que tocaba hacer cambios», decían al unísono. Igual que argumentaban que si se han decidido a coger las riendas es porque «sabemos que vamos a contar con el apoyo de todos los integrantes del grupo. Todos los compañeros van a estar con nosotros y van a hacer que la transición sea ordenada y muy fácil».

Son jóvenes, pero conocen bien los entresijos del colectivo. «Entramos ya hace doce años y la verdad es que en este tiempo aquí nos hemos encontrado con una familia que nos ha ayudado mucho en nuestra faceta de actor y actriz, y también para que hayamos crecido a nivel personal».

Lo decían ellos y lo corroboraban los mayores que no podían dejar de sonreír al evocar cómo han pasado los años y como «los hemos visto evolucionar de ser unos niños a personas ya asentadas y que ahora han dado el paso para asumir la labor de conseguir la continuidad del grupo».

Sin duda ser el presidente y la vicepresidenta de un grupo centenario pesa lo suyo. «Es una responsabilidad, sí, pero como vamos a tener la ayuda de todos los demás estamos tranquilos y muy ilusionados».

Está claro que seguramente habrá algún que otro cambio, pero no llegan con la intención de romper con el pasado, «para nada, entre lo que veamos nosotros y lo que aporten los demás iremos haciendo el camino. Se hablarán las cosas y así iremos viendo cómo nos movemos».

En estos días el Cuadro Artístico ha tenido protagonismo. El pasado sábado siguiendo su tradición de hacer alguna representación benéfica, pusieron en escena 'Se infiel y no mires con quien' a favor de Ampaf. Ya preparan 'Se vende' que representarán el día 23 de noviembre en Burgos y tienen elegida la obra que representarán el próximo año, y su reparto, pero aún no han querido desvelar nada sobre ella.

El colectivo sigue trabajando y abre la puerta a quienes «quieran conocernos y deseen integrarse, ya sea para actuar o para realizar tareas que siempre son necesarias en el mundo del teatro. Que vengan y nos conozcan». Pueden conocer más del Cuadro Artístico Mirandés en redes, o acercándose a su sede de Juan Ramón Jiménez 29.