El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Actores y actrices del Cuadro Artístico Mirandés. Avelino Gómez

La pasión por el teatro en Miranda también conquista a los más jóvenes

Diego Rodríguez y Paula Acero, dos treintañeros, han aceptado asumir las riendas del Cuadro Artístico Mirandés

María Ángeles Crespo

Martes, 14 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Entre las quejas, o quizás cabría decir lamentos, que más se oyen entre quienes forman parte de entidades o agrupaciones de la índole más diversa, ... es que no hay relevo generacional y que quienes están al frente de esos colectivos, sin quererlo, acaban perpetuándose en los puestos de responsabilidad. Teniendo en cuenta lo habitual de esta situación en el Cuadro Artístico Mirandés se muestran muy orgullosos de poder anunciar que tienen desde el pasado mes de septiembre una junta renovada «en la que se va a conjugar juventud y veteranía. Estamos muy satisfechos por el hecho de que dos jóvenes hayan dado el paso y hayan decidido trabajar para asegurar la continuidad del grupo que es más que centenario».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La pasión por el teatro en Miranda también conquista a los más jóvenes

La pasión por el teatro en Miranda también conquista a los más jóvenes