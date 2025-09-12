Un paseo que logró «contagiar mucha ilusión» a Miranda

Por segundo año consecutivo en parque Emiliano Bajo fue el lugar de cita de equilibristas y funambulistas. La compañía Nostrax Ladamos, trajo el espectáculo 'Caminando ... por las nubes' con el que sus protagonistas lo que quisieron hacer fue «circo en su más puro estilo. Hay muchas definiciones de lo que es el circo, pero para mí es el arte de contagiar ilusión, de hacer posible lo imposible y hacer que el espectador se sorprenda con algo que aparentemente le resulte imposible». Así definió el espectáculo el responsable de la compañía Miguel Pollán que, como el resto de los artistas que participaron del espectáculo pudieron constatar que habían logrado alcanzar el objetivo marcado.

Eso sí, el maestro de ceremonias que se encargaría de orientar los pasos del público hacia los cinco diferentes espacios en los que se habían instalado cables a distintas alturas para que los artistas mostraran sus habilidades, tuvo que tirar de ingenio en los minutos iniciales.

«Vamos a simular carcajadas y aplausos para que quienes están llegando y no aprietan mucho el paso se piensen que ya se han perdido algo y aceleren un poquito», es lo que pidió a los pocos que habían llegado puntuales y que se mostraron colaboradores desde el primer momento, y acabaron aplaudiendo no porque se lo indicara el animador sino porque les convencía lo que les ofrecían los equilibristas. Se contagiaron con la ilusión que transmitieron los números de Julia Behar que se movía sobre un cable tenso a cincuenta centímetros, los equilibrios de Garaci Pascual a dos metros de altura, el modo de desenvolverse de Milkiee Lee en el mástil chino, los movimientos de Isabelle Falconata y el espectáculo de la pareja de funambulistas formada por Miguel Pollán y Julia Behar a cuatro metros de altura.

Como ya ocurriera el pasado año el público tenía que moverse de espacio en espacio y el recorrido fue colmando sus expectativas a medida que se iba avanzando por el parque. Un escenario que «es fantástico para que podamos ofrecer este espectáculo».

Si el año pasado la respuesta del público fue espectacular, la que dieron ayer los mirandeses a esta particular propuesta fue también muy buena, algo que, sin duda, alegró a los integrantes de la compañía que se sintieron como en casa.

Todos los artistas hicieron equilibrios y consiguieron que quienes miraban desde el césped sus evoluciones tuvieran la sensación de estar viendo como había quienes caminaban por las nubes. Quería crear una ilusión al más puro estilo circense y vaya si lo consiguieron.