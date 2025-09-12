El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hubo equilibristas y funambulistas. Avelino Gómez

Un paseo que logró «contagiar mucha ilusión» a Miranda

El Emiliano Bajo fue el escenario de números de equilibrismo y funambulismo

María Ángeles Crespo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:45

Por segundo año consecutivo en parque Emiliano Bajo fue el lugar de cita de equilibristas y funambulistas. La compañía Nostrax Ladamos, trajo el espectáculo 'Caminando ... por las nubes' con el que sus protagonistas lo que quisieron hacer fue «circo en su más puro estilo. Hay muchas definiciones de lo que es el circo, pero para mí es el arte de contagiar ilusión, de hacer posible lo imposible y hacer que el espectador se sorprenda con algo que aparentemente le resulte imposible». Así definió el espectáculo el responsable de la compañía Miguel Pollán que, como el resto de los artistas que participaron del espectáculo pudieron constatar que habían logrado alcanzar el objetivo marcado.

