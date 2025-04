Pasajeros varados en Miranda y otros que evitan el parón por un cambio de billete

Tras una jornada caótica por el apagón, la cancelación de trenes y la necesidad de reubicar a los pasajeros que se habían quedado en tierra, ... la estación ferroviaria de Miranda fue recuperando la normalidad. A media mañana del martes eran pocos los aún aguardaban con maletas.

La gran mayoría de los pasajeros que quedaron varados el lunes se habían podido recolocar en los primeros trenes matinales. Sólo los que tenían como destino León debían buscar alternativas porque las tres salidas previstas están suspendidas.

«He pasado la noche en una pensión, porque ayer –por el lunes– al ver lo que pasaba no quise estar más horas tirado en la estación esperando ni llegar a Madrid y encontrarme mil problemas allí para desplazarme. Así que busqué un sitio para descansar en Miranda y hoy continuaré el viaje», aseguraba con resignación un usuario cuya principal preocupación no estaba en el horario de su tren sino en poder avisar a su familia, ya que su móvil perdía la cobertura con frecuencia y apenas había podido comunicarse con su casa.

Con retraso llegaba también Unai a Miranda. El tren que tenía que coger en Valladolid salió con una hora de retraso de la estación Campo Grande de la capital vallisoletana; aunque reconocía que podía haber sido peor. Como joven estudiante con bono para viajar de manera gratuita la semana pasada había reservado en el mismo tren, el que partía de esa ciudad a las 11.50 horas, para la dos jornadas, porque aún no tenía claro en cuál iba a poder viajar y no quería quedarse sin billete. Y justo el lunes por la mañana anuló el del apagón. «Si llego a haber cogido ése, me hubiese pillado de lleno», señalaba con alivio. La decisión, aunque sin saberlo, había sido la acertada.

También ayer acudió a la estación «un poco a ciegas». Era consciente de que se habían producido varias cancelaciones y no sabía si afectaban al suyo. De hecho, llegó a pensar que sí, porque cuando llegó a la estación (lo hizo media hora antes) no se anunciaba ese convoy. Pero aparecería en las pantallas de la estación unos minutos después, aunque aún tardaría en llegar, procedente de Madrid, casi una hora sobre el horario establecido. «He tenido suerte», valoraba Unai, que una vez a bordo no tuvo incidencia alguna en su viaje, más allá de que «hasta Venta de Baños fue muy despacio de lo habitual, pero después cogió velocidad».