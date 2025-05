Un particular viaje en tren desde Miranda

Ahora ya no, porque la tecnología se impone, pero no hace tantos años lo primero que había que hacer para montar en un tren era ... acercarse a la taquilla para adquirir el billete, y esa experiencia es la primera que se ofrece por parte de los integrantes del Club Ibérico de Módulos H0 a los que se acercan hasta el Multifuncional de Bayas para ver la gran maqueta de trenes en miniatura.

Tamaño de las unidades que se contrapone al del espacio que ocupan las vías –alrededor de 200 metros–, por las que circulan al unísono y con precisión milimétrica trenes de mercancías, de viajeros o automotores, que se ajustan a los horarios establecidos y que tienen trabajando a los casi cuarenta miembros del club que han hecho posible que escuchar expresiones como «esto es increíble», «me parece sorprendente», «vaya pasada» o «es chulísimo», sean las que repiten grandes y pequeños al entrar y salir del Multifuncional.

«Yo venía a ver una maqueta y pensaba o que iban a ser varias individuales, pero no una tan enorme de gente de sitios diferentes, que no sé como lo acoplan. Ver esto y tal cantidad de trenes intercomunicándose es increíble. Esto es una pasada, una cosa preciosa», apuntaba un sorprendido Adolfo López.

También lo estaban, aunque se mostraban más parcos en palabras Endika y Unax de 9 y 6 años que acudieron con su abuela y decían que les estaba «gustando mucho». Tenían claro que una maqueta como la que veían «no cabe en casa», pero «a lo mejor podemos tener una pequeña». Quien los llevó a ver la exposición comentaba que «es muy curioso de ver. Tiene un trabajo inmenso que hay que reconocer y que con guiños como la taquilla a la entrada nos retrotrae a cuando éramos niños. Nos saca una sonrisa y eso está muy bien».

Al adentrarse en el pabellón se percibe la gran maqueta en la que se representan «en unos casos lugares reales y en otros ficticios, estaciones secundarias, principales, instalaciones industriales como cargaderos, un poco de todo», indica el presidente del Club Ibérico, Juan Jesús Guillén, que apunta también que «creamos un sistema lo más parecido a la realidad con trenes que tienen sus horas y que deben respetar para que el engranaje funciones a la perfección».

Cada uno de los creadores de los módulos es el 'factor' de su estación y debe estar en contacto con los de las que tiene a su derecha y a su izquierda.

Preparar la gran maqueta en la que lo más complicado «siempre es ensamblar y ajustar las vías porque cada módulo es independiente», les costó prácticamente un día a los socios del club llegados desde Euskadi, Extremadura, Madrid, Valencia La Rioja o Andalucía, además de Portugal y, por supuesto de Miranda.

Tomarse su tiempo

Lo que recomienda Guillén, es que quienes se acerquen hasta el Multifuncional lo hagan con tiempo. En cada uno de los módulos se cuenta «con un panel en el que se explica lo que se está viendo, se habla de la historia y eso requiere que se emplee un rato para disfrutar de verdad con todo lo que hemos expuesto».

Clarísimo lo tenía Alfredo, un ferroviario que llegaba con su mujer y su hijo desde Hernani. Uno de los organizadores es compañero suyo y siguiendo su consejo llegaron a Miranda y «nos hemos encontrado con este pedazo de maqueta. No me imaginaba que esto iba a ser así, es increíble. Ha merecido la pena venir y creo que en dos horas –llegaron sobre las doce y cerraba a las dos– no sé si nos va a dar tiempo de verlo todo bien».

Con mucha atención y no poca añoranza apreciaba todos los detalles Félix Terrazas, ferroviario durante cuarenta y cuatro años, que no podía decir otra cosa que «es muy bonito, me ha encantado. Es una muestra completísima y cuando la gente venga, que tiene que hacerlo porque es algo precioso, tiene que disfrutar y que dar valor a lo que vean. Esto es fascinante, digo de ver, de verdad, no se ve todos los días».

En el pabellón también se ha instalado un puzzle, que podría decirse que es en 3 D, ya que hay que formarlo con vagones, y se han instalado puestos para que los aficionados a la construcción de maquetas pueden adquirir material para sus trabajos.

Este particular viaje para que los trenes en miniatura nos lleven al mejor de los destinos, al que deseemos, podrá hacerse hasta el domingo. Hoy de 10.00 a 14.00 horas y también entre las cinco y las ocho de la tarde. Mañana la visita sólo podrá hacerse hasta las dos de la tarde, momento en el que se comenzará a desmontar la maqueta.

El Club Ibérico de Módulos se reúne dos o tres veces al año. Las próximas citas serán en Quintanadueñas, Lora del Río y Valencia.

Otra forma de ocio

A nadie se le escapa que aunque cada vez vaya teniendo menos peso, Miranda y su condición de ciudad ferroviaria tienen importancia, y hace que un encuentro en el que se puede disfrutar con la espectacular maqueta que se exhibe en el Multifuncional no encuentre mejor escenario.

Desde el Club Ibérico de Módulos H0 en Miranda, José Ramón Alonso, se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta que está teniendo la cita en el Multifuncional; una alternativa de ocio que entiende «sirve para que ferroviarios veteranos puedan recordar que llevaron esa máquina o condujeron esos vagones, que conocen una infraestructura determinada, muchas cosas, y también para que la gente joven vea que hay otras alternativas de entretenimiento a las pantallas y los ordenadores».

El resultado del trabajo se ve y, sin duda, tiene que enorgullecer a los organizadores. Socios que en el momento del ensamblaje de toda la infraestructura y dar el pistoletazo de salida «hubo tensión. Esto funciona con una red informática, ponerlo en marcha es un momento crítico y todo nos ha salido bien». El club está abierto a los aficionados a las maquetas ferroviarias y los interesados puede n contactar a través de la página www.cimh0.org.