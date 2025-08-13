El parque infantil del Antonio Cabezón de Miranda incorporará una tirolina de entre 12 y 14 metros Será la única zona de juegos de la ciudad que cuente con una de estas a excepción de la ya existente en San Juan del Monte

El nuevo proyecto de remodelación y acondicionamiento del parque infantil Antonio Cabezón está ya aprobado y listo para ponerse en marcha. Los detalles de todo el conjunto de la obra se encuentran ya publicados en la plataforma de contratación del Estado.

La remodelación contará principalmente con un proceso de retirada del suelo de arena existente hasta entonces, sustituyéndolo por un suelo de caucho continuo.

De este modo se continúa con el plan inicial del Ayuntamiento, hasta ahora parado, de renovación de los suelos de los parques de la ciudad, puesto que resulta más limpio y no es arrastrado por el viento como sucede con la arena.

Una vez implementado el nuevo suelo de caucho, se procederá a la redistribución de los elementos existentes anteriormente en el parque y se construirán dos nuevos, un balancín de muelle con una plaza y una tirolina de entre 12 y 14 metros de longitud.

Todos los elementos del parque serán remodelados en procesos de limpieza, pintura y restauración, para asegurar de esta manera que el parque quede lo más nuevo y moderno posible.

Por su parte, el concejal de Obras y Modernización del Ayuntamiento de la ciudad, Adrián San Emeterio, asegura que «se estudió la posibilidad de incluir un pequeño arenero para el disfrute de los más pequeños pero que por problemas de higiene, no pudo salir adelante».

El plazo que se estima para la ejecución de las obras es de 2 meses, con un presupuesto total de 121.103 euros.

Con todo ello se pretende conseguir un espacio más atractivo para los más pequeños y, de esta forma, descongestionar otros parques más céntricos de la ciudad.

Por otro lado, San Emeterio añade que el departamento de Obras de la ciudad está en estos momentos coordinándose con la empresa que realizará las labores de canalización y recogida de aguas pluviales de la nueva tribuna de Anduva, prevista para el próximo mes de octubre.

