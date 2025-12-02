El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hace un año había 124 personas más inscritas en la oficina en busca de empleo. Avelino Gómez

El paro baja de nuevo en Miranda empujado por el empleo en Servicios

La oficina del Ecyl en la ciudad acaba noviembre con 1.660 personas desempleadas, de las que un millar son mujeres

Cristina Ortiz

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:09

Comenta

Miranda vuelve a la senda de la creación de empleo tras las malas cifras de octubre, aunque el descenso del paro en 38 personas en ... el último mes no compensa el incremento del desempleo arrastrado de octubre, cuando las listas del Ecyl sumaron 97 inscritos. La fluctuación de las cifras en la ciudad parece estar en manos del sector Servicios, que es el que registra más variaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

