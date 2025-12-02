El paro baja de nuevo en Miranda empujado por el empleo en Servicios

Miranda vuelve a la senda de la creación de empleo tras las malas cifras de octubre, aunque el descenso del paro en 38 personas en ... el último mes no compensa el incremento del desempleo arrastrado de octubre, cuando las listas del Ecyl sumaron 97 inscritos. La fluctuación de las cifras en la ciudad parece estar en manos del sector Servicios, que es el que registra más variaciones.

De hecho, una vez más, el baile de números en la estadística mensual va ligado a ese ámbito laboral, ya que en noviembre han sido 37 los demandantes que han logrado una ocupación en la ciudad en tareas relacionadas con ese área laboral. Si bien todavía son 1.207 los que esperan poder incorporarse al mercado laboral gracias a ese sector, unos pocos menos que hace un año por estas fechas. Entonces el listado contaba con 31 personas más.

Noviembre, para el resto de las actividades generadoras de empleo, ha sido bastante plano, con pocos movimientos. Y es que el balance mensual recoge que son 4 las personas que han conseguido una ocupación en Industria, que cuenta aún con 190 demandantes de una ocupación.

También se han incorporado al mercado laboral 5 jóvenes que buscaban su primera oportunidad y han conseguido un empleo. Algo que todavía están pendientes de lograr otros 110. Aún así es el colectivo que mejor ha evolucionado en el último año, ya que se ha reducido casi en medio centenar el total de desempleados sin experiencia previa. Figuran 49 menos en el Ecyl.

Distinta ha sido la evolución en Construcción, aunque tampoco se puede considerar preocupante, ya que se han inscrito 4 personas más en el último mes, que dejan el total de los que buscan empleo en ese ámbito en 99. Son 23 más que en el mismo mes de 2024. Otros 4 más ha ganado también Agricultura, que contabiliza 54 parados.

Por otro lado, llama la atención que todo el empleo creado ha tenido como destinatarias a las mujeres. 42 han salido de las listas del paro en noviembre. Ahora son 1.000 las que buscan trabajo. Aún así, siguen siendo muchas más que los varones, 660, tras sumarse cuatro más a la última estadística.

Alguno más en la provincia

En el conjunto de la provincia, aunque los números no se consideren destacables, el paro ha crecido en 15 personas y lo ha hecho por la pérdida de empleo en Servicio, que ha incorporado a 49 personas más, hasta sumar 9.490. Otras 2 más gana Agricultura, donde buscan trabajo en el conjunto del territorio 563 parados. Otros 796, contando 3 más en noviembre, hay en Construcción.

Al contrario ha evolucionado Industria, donde se ha reducido el total en 16, dejando en 1.550 los parados a la espera de un trabajo;y en los del colectivo que no había tenido un empleo anterior, que se ha reducido en 23, con lo que el grupo lo integran 896. En total, noviembre ha finalizado en la provincia con 13.295 personas registradas en las ocho oficinas del Ecyl del territorio.

En lo que a contratos se refiere, se han firmado 7.620 en la provincia, un 27% menos que en octubre. De los registrados, 5.215 han sido para Servicios, 1.961 en Industria, 276 en Construcción y 168 en Agricultura.