No muchos actores pueden presumir de compaginar una obra teatral, una película y un recital poético. Si la protagonista de esa vorágine laboral tiene 89 ... años, sorprende un poco más. Pero María Galiana derrocha vitalidad y es incombustible. Licenciada en Filosofía y Letras ejerció como docente hasta su jubilación y debutó como actriz superado el medio siglo de vida. Desde entonces no ha parado. Un Goya e infinidad de papeles jalonan su carrera en las tablas, aunque el papel que la dio fama nacional fue el de Herminia en la serie Cuéntame.

–La jubilación es una palabra desconocida para usted.

–Me jubilé cuando cumplí 65 años y dejé la docencia. En la faceta artística nunca te jubilas del todo, siempre que la salud te lo permita. Personalmente disfruto mucho actuando y tengo la suerte de que todavía no se me va la olla y retengo sin mucho esfuerzo los textos.

–Los alumnos del instituto, ¿han sido el público más exigente de su carrera?

–Sin duda es mucha más presión ponerte delante de una clase que subirte a un escenario. Los alumnos tienen un sentido crítico brutal, y a diferencia del teatro, están allí obligados. Hay que tener muchos recursos para que no se aburran y captar su atención.

–Tantos años como profesora, ¿han sido su escuela para la actuación?

–Sí, aunque siempre he tenido facilidad para interpretar. En el colegio se me daba muy bien y luego en la universidad también participé en algunas obras. Sin embargo, tenía claro que no quería dedicarme a eso porque mi verdadera vocación era la enseñanza. Una llamada de un amigo para interpretar un pequeño papel me hizo volver a actuar y desde entonces ya no lo he dejado.

–Seguro que pensó que ya era tarde para empezar, pero lleva casi cuatro décadas.

–Ni me imaginaba que iba a hacer tantas cosas. El punto de inflexión fue trasladarme a Madrid en el año 2000 por otro favor a una amiga. Poco después llegó la oportunidad de Cuéntame, y los más de veinte años en la serie me han dado muchísima popularidad.

–Se puede tener mucho éxito en el teatro y hacer muchas películas, pero si no se sale en televisión...

–Totalmente cierto. Lo decía Lola Herrera, que si no sales en la tele no eres nadie. Tiene su lógica, porque al final te cuelas en el salón de todas las casas de España cada noche, mientras que hay mucha gente que, por el lugar en el que vive o por su situación personal, no puede ir nunca a un teatro o al cine.

–¿Le molesta que se la conozca como la abuela de España?

–No, al contrario. Es muy bonito que la gente me reconozca por la calle y que me digan que les recuerdo a su abuela. Con las miles de abuelas diferentes que tienen que existir, que tanta gente se identifique con Herminia quiere decir que conseguí darle un toque de universalidad al papel. Me llena de orgullo que mi trabajo quede en el recuerdo y que se me considere un poco la abuela de todos.

–Pero ese papel también la encasilló y en algún momento ha asegurado que se sentía desaprovechada como actriz.

–Hay que matizar eso, porque no me sentía desaprovechada en la serie. Lo que quiero decir es que Cuéntame me convirtió en abuela cuando todavía tenía edad para haber interpretado otros papeles, que al haber empezado tan tarde en este mundillo, nunca he podido hacer. Mientras grababa la serie he compaginado siempre con otros proyectos, pero me ha costado salirme del rol de abuela.

–Si hubiera sido actriz con 20 años, ¿qué papel le hubiese gustado interpretar?

–Muchísimos, porque además creo que tengo facilidad para la comedia. De todas formas, no he sufrido por esto porque mi carrera profesional estaba enfocada a la docencia así que no he tenido grandes fantasías como actriz. Cuando ya me he dedicado de lleno a esto, he aceptado y disfrutado todo lo que me ha llegado.

–¿María Galiana se parece en algo a Herminia?

–En el sentido del deber y en esa función pacificadora. En todo lo demás no, porque soy una persona que estudió, con inquietudes artísticas,... mientras que Herminia era una mujer con poca cultura y que había salido de un pueblo pequeño.

–Y como abuela, ¿tampoco tiene ningún parecido?

–No, soy muy independiente y poco cariñosa. Tengo buena relación con mis seis nietos y nos llamamos, pero tampoco nos vemos todos los días ni estamos pegados a todas horas, entre otras cosas porque yo vivo en Madrid gran parte del tiempo.

–En la Reina de la Belleza cambia totalmente de registro para dar vida a una madre tóxica.

–Es un drama muy bien escrito y con una concepción teatral muy moderna. Mi personaje es una mujer fracasada que no quiere soltar a la única hija que la cuida y recurre al chantaje para esclavizarla. La obra tiene mucha fuerza, y la mejor prueba de que engancha es que en todas las funciones que llevamos no se ha escuchado ni un solo móvil entre el público. ¡Eso sí es difícil!

–La obra está arrasando en taquilla. ¿Tiene más tirón por su fama televisiva?

–Sí, pero no solo pasa conmigo. Las obras que tienen en el elenco a alguien televisivo funcionan mejor porque la gente quiere ver en carne y hueso a los que ve en su pantalla todos los días.

–¿Mantiene relación con sus compañeros de Cuéntame?

–Sí, pero es complicado vernos porque cada uno tiene sus compromisos y su agenda. No es fácil cuadrar fechas. Aún así, de vez en cuando nos llamamos y siempre tengo referencias de todos. El otro día un compañero de rodaje me dio recuerdos de Ricardo Gómez (Carlistos, en la ficción). Fueron muchos años juntos y tenemos un recuerdo maravilloso de esos tiempos.

–¿Suele dar muchos consejos a los que dan sus primeros pasos en este mundillo?

–No, porque no a todo el mundo le gusta que le digas cosas. Salvo que me lo pidan, trato de no decir nada para no herir sensibilidades. A nivel genérico, mi consejo es que lean mucho, porque cuando lees, en tu cabeza te haces una idea del personaje y luego cuando te llega una obra, tienes que poner en práctica esa idea.