La parcelación de Rottneros abre ya la puerta a ampliar la TCM

Un año después de que la Terminal de Contenedores Miranda (TCM) se interesara por adquirir 115.000 metros cuadrados más de suelo en Rottneros, el ... Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la parcelación del terreno solicitada por el administrador concursal, abriendo así el paso a escriturar la titularidad de una superficie que se sumará a los 175.000 que JSV adquirió en un primer momento para crear la plataforma multimodal de transporte.

Aunque la empresa logística, no es la única que se encontraba pendiente de ese trámite. También lo está un agricultor de la zona que había reservado 670.000 metros cuadrados de suelo rústico, terreno que se encuentra entre el vial de Ircio y el río Zadorra.

El resto sigue en venta y forma parte de la oferta de suelo que se gestiona a través de Miranda Empresas. Aunque dar salida a lo que queda no es, a priori, tarea fácil;aunque por motivos diferentes. Suelo industrial como tal se dispone de una zona de 310.000 metros cuadrados que limita con las instalaciones de TCM y el río y que es donde se encuentra ubicada la antigua depuradora de la papelera y las balsas en las que se depositaban los restos de ese proceso de transformación de la celulosa. Es por tanto, un área que puede conllevar un mayor gasto de cara a su acondicionamiento y limpieza.

El complejo de la papelera se completa con 320.000 metros cuadrados de suelo urbanizable. Era parte de una reserva de terreno con la que contaba Rottneros de cara a una posible ampliación que nunca se llegó a materializar.

Es una zona preparada para acoger empresas, pero poder hacerlo pasa por promover, por parte del comprador, un plan parcial que convierta en urbana industrial esa superficie. Trámite que puede consumir unos dos años, un plazo que no todas las iniciativas que buscan implantarse en la ciudad pueden esperar.

Eso no quiere decir que el terreno no haya despertado interés. Miranda Logística está en conversaciones con compañías a las que la cantidad de metros disponibles y la ubicación les resultan interesantes. Pero lo cierto es que, de momento, no se ha cerrado ninguna operación. Quizá el hecho de que ya haya una licencia de parcelación pueda ayudar.

La noticia también es positiva para los antiguos trabajadores de Rottneros, pendientes de la venta de suelo para cobrar parte de las indemnizaciones que se les adeudan desde hace 16 años. Cuando se ingrese el dinero de la operación de JSV, unos 750.000 euros, esperan que una parte importante de ese dinero vaya a sus bolsillos. Les tocará repartírselo con el Fogasa. Pero aunque les dieran todo, seguirían debiéndoles. El montante a recibir ronda los 5 millones