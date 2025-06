Pancorbo teme perder por el AVE a Miranda parte de sus tierras de cultivo a un precio «ridículo»

E. C.

La lucha de Miranda por asegurarse una parada y no quedarse fuera del nuevo mapa ferroviario estatal, dominado por la alta velocidad, también tiene sus ... daños colaterales. El proyecto para conectar Burgos y Vitoria ya está en marcha y los vecinos de Pancorbo serán los primeros afectados por las obras del AVE. Cerca de un centenar de personas sufrirán expropiaciones, un procedimiento del que apenas tienen información y que genera mucho malestar. «TE quitan lo que quieren cuando quieren y no puedes hacer ni decir nada», asegura uno de los propietarios, que no esconde estar «muy quemado» ante la ausencia total de explicaciones. «Ni siquiera hemos visto un papel o un plano para saber por dónde van a ir las vías», apunta otro vecino.

El tiempo juega en su contra porque la próxima semana están citados para las actas previas, un trámite para corroborar la titularidad de las parcelas. La incertidumbre es total ya que nadie sabe el precio de tasación del suelo. Ayer un despacho jurídico de Madrid convocó a los afectados a una reunión para ofrecer sus servicios de asesoramiento durante el procedimiento, dejando entrever que es posible reclamar una compensación más alta que la que pueda ofrecer el Estado de partida. Para ello, se basan en experiencias previas de obras similares. «En el pueblo la mayoría vivimos de la agricultura y perder parte de nuestras tierras, sin ni siquiera tener claro cuanto nos van a dar, genera preocupación. Incluso aunque nos lo paguen bien, no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana», explica el dueño de una finca que va a quedar partida a la mitad por la expropiación. Entre los afectados impera la resignación. «No podemos hacer nada. La única lucha ahora es que por lo menos no nos paguen un precio ridículo», apuntan. Las alegaciones presentadas en su momento, ni siquiera han encontrado respuesta por parte de Adif. «Oponerse al AVE es una batalla perdida pero se pueden hacer las cosas mejor, porque aquí todos tenemos muchas dudas y nadie nos informa de nada. A Pancorbo le va a hacer mucho daño, mientras que nos eliminan frecuencias de los trenes regionales que nos dan mucho más servicio para desplazarnos». El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros dio luz verde a la licitación del primer tramo de la línea que conectará Vitoria y Burgos con alta velocidad. ES el comprendido entre Pancorbo y Ameyugo, precisamente el considerado por los técnicos como el más complejo de ejecutar por la orografía del terreno ya que hay que atravesar los Montes Obarenes. La obra está valorada en cerca de 363 millones de euros a pesar de ser el tramo más corto de los siete en los que ha sido dividido el trazado de aproximadamente 96 kilómetros que separa ambas capitales. La expropiación de los terrenos continuará con las actas de ocupación, previstas para finales de verano, y luego se establecerá el justiprecio.

