Pancorbo compra una parcela como primer paso para construir una piscina

En plena ola de calor es cuando en Pancorbo más echan en falta un lugar en el que poder refrescarse. La localidad destaca por su ... patrimonio natural al estar enclavado en los Montes Obarenes pero el río que la atraviesa no tiene una zona apta para el baño y el pueblo carece de piscina, lo que obliga a las familias a desplazarse hasta Miranda.

En su empeño por ganar servicios que permitan fijar población, la corporación municipal lleva tiempo planteándose la posibilidad de construir una piscina. No es fácil, porque es un proyecto ambicioso que requiere una inversión que no es posible asumir con fondos propios, por lo que tocará llamar a todas las puertas necesarias para que el sueño se haga realidad.

Por ahora, han dado el primer paso, ya que el Ayuntamiento ha adquirido una parcela con la intención de construir en ella la piscina. Es una superficie de cerca de 8.000 metros cuadrados y por la que han pagado 55.000 euros. Aunque se barajaron diferentes emplazamientos, se han decantado por una finca próxima a la antigua fábrica de harinas. Es la mejor opción de las que concurrieron a la oferta pública porque en el pueblo tampoco había muchos más terrenos con las características necesarias para acoger una instalación de este tipo.

La administración no posee ningún terreno apto para una obra así y el resto de lugares que se pusieron sobre la mesa fueron descartados por diferentes motivos, desde estar en zona inundable a no cumplir los requisitos básicos. El Ayuntamiento ha llegado incluso a pensar en pedir al Puerto de Bilbao la cesión de parte del suelo de la plataforma logística, ya que es una superficie enrome a la que no se está dando casi uso, pero la complejidad administrativa le ha hecho desistir.

La compra d la parcela es un punto de partida fundamental para tener piscina en unos años. De hecho ya se ha sondeado hasta el posible modelo a construir, que no sería de grandes dimensiones sino un vaso de tamaño medio, «suficiente para dar servicio a los vecinos», asegura el alcalde, Javier Cadiñanos, que tiene claro que el proyecto aún está en su fase inicial pero que si se concreta, puede suponer un impulso para la localidad. Eso sí, no se marca plazos ya que su ejecución depende de conseguir fuentes de financiación.

Recientemente Pancorbo ha sido beneficiario de una ayuda de cerca de un millón de euros que ha destinado a la reforma de un edificio de tres plantas en la Plaza Mayor en el que pretende habilitar un centro social para personas mayores, una sala de exposiciones y un espacio coworking. El objetivo es dar solución a problemas que afectan al ámbito rural como la soledad o la falta de oportunidades laborales.

Para Cadiñanos, toda apuesta por el turismo tiene que ser mancomunada. «Ninguno de los pueblos de la zona tiene tantos recursos y servicios como para atraer visitantes que se queden unos días, pero si la oferta engloba a varios pueblos de la zona, podemos ser un destino atractivo», señala.

El alcalde no reniega de ninguna aportación, pero considera que ahora mismo Pancorbo convoca mayoritariamente a personas que van solo unos horas al entorno y que apenas dejan ingresos en el pueblo. Y es que muchos lo que buscan es disfrutar unas horas de la naturaleza pero una vez finalizada la actividad, regresan a sus lugares de origen. Por eso, recursos como las bicicletas de alquiler, estrenado hace no mucho tiempo, tampoco ha dado el resultado esperado.

Cadiñanos cree que el futuro pasa porque todas las localidades unan fuerzas para dar vida a una oferta turística mucho más completa y de la que todos saquen una rentabilidad mucho mayor.