Panattoni ya tiene disponibles en Ircio 65.000 metros cuadrados de naves. Avelino Gómez

Panattoni ocupa 15.000 metros en Ircio con una firma logística que se instalará este año en Miranda

La nueva empresa, que ya está inmersa en el proceso de contratación, tiene previsto crear 123 puestos de trabajo

Cristina Ortiz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:26

La logística sigue apostando por Ircio. A la actividad ya consolidada de Seur y Aldi, se sumará antes de final de año una nueva empresa ... del sector, según adelantó hace dos semanas EL CORREO. Se trata de una compañía de carácter especial que va a disponer de 15.000 metros cuadrados en una de las naves construidas ya por Panattoni y que tiene previsto iniciar su actividad antes de final de año. La posibilidad de instalación es inmediata.

