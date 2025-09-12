Panattoni ocupa 15.000 metros en Ircio con una firma logística que se instalará este año en Miranda

La logística sigue apostando por Ircio. A la actividad ya consolidada de Seur y Aldi, se sumará antes de final de año una nueva empresa ... del sector, según adelantó hace dos semanas EL CORREO. Se trata de una compañía de carácter especial que va a disponer de 15.000 metros cuadrados en una de las naves construidas ya por Panattoni y que tiene previsto iniciar su actividad antes de final de año. La posibilidad de instalación es inmediata.

De hecho, ya está inmersa en un proceso de captación de trabajadores con el objetivo de incorporar a 123 personas, tal y como avanzaba este viernes el senador y concejal de Promoción Económica de la ciudad, Miguel Ángel Adrián, sobre una operación en la que nueva compañía, de la que no se ha desvelado el nombre, ha solicitado la colaboración municipal para poder cumplir con el objetivo de contratación.

«Estamos en un momento óptimo en cuanto a la creación de empleo», explicó el edil, satisfecho porque se haya podido encontrar una actividad alternativa para parte de los 65.000 metros cuadrados de naves levantadas en el polígono mirandés por parte del promotor de almacenes logísticos e industriales, después de que se paralizara la operación que se estaba gestionando con un grupo inversor chino que buscaba hacerse con todo el espacio de Panattoni en Ircio.

Una firma dedicada a la fabricación de módulos fotovoltaicos y cuya implantación se vio estancada por no poder ahora mismo garantizarle la ciudad el suministro eléctrico debido a la competencia con Arasur. «No hay potencia energética suficiente y no ya para suministrar a las electrointensivas, tampoco para otras actividades industriales que requieran entre 6 y 10 megavatios de potencia, por ejemplo», apuntó Adrián.

Un problema que tiene claro que hay que solventar para que no afecte a la ciudad en un momento en el que está teniendo «un periodo de incremento de inversiones empresariales y no podemos permitir que se pare. Hay iniciativas de gran calado que no se pueden cercenar por una dificultad nacional».

Ampliar Miguel Ángel Adrián y Esther Peña junto, Aitana Hernando. Avelino Gómez

Hay escasez energética en todo el país; y, Miranda, consciente de la importancia de contar con potencia suficiente a futuro, quiere participar en el foro de búsqueda de soluciones. Por eso seguirá insistiendo al gobierno central para que no sólo se convoque a las comunidades para estudiar la situación, sino que también se cuente con los ayuntamientos.

Petición en la que la ciudad quiere hacer valer su situación. Es la población más al Este de la región, colindante con el País Vasco, con quien mantiene «una competencia empresarial clarísima entre polígonos. Hay ocasiones en las que peleamos por las mismas empresas para instalarse en un lado u otro de la frontera».

Y también por la energía, porque esa demanda no entiende de fronteras administrativas, y ahora mismo Miranda ya tiene prácticamente cerradas otras iniciativas empresariales cuya llegada depende de ese suministro eléctrico y entre las que no se encuentra el grupo chino de renovables.

Si bien, el concejal de Promoción Económica no da por perdido el proyecto y confía en que se pueda mantener a futuro. «Los tiempos que manejaban eran muy cortos, pero Panattoni sigue trabajando en la posibilidad de que, si se garantiza el suministro eléctrico, pueda disponer de los otros 65.000 metros de naves que se van a construir y que, incluso, podrían hacerse a demanda del propio cliente», que había planteado una inversión «casi mil millonaria» para el municipio.

Aunque Adrián es consciente de que, hoy por hoy, Iberdrola no está en condiciones de poder suministrar entre 25 y 50 megavatios de potencia que necesitaría esa empresa china en una segunda fase.

De manera paralela, el Consistorio mirandés sigue muy de cerca la tramitación administrativa del proyecto del futuro polígono de El Bullón, que se encuentra en exposición pública hasta el día 24 de este mes. Después, en el caso de que las hubiera, tocará resolver las alegaciones presentadas y acondicionar la planificación a los cambios presentados y aceptados, para la aprobación definitiva del plan. El objetivo es que el parque empresarial pueda ser una realidad en dos o tres años.