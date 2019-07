Las palomas siguen acosando Pérez Galdós El mal estado de balcones y alféizares es evidente. / Avelino Gómez Los vecinos del número 15 denuncian el abandono y la continua insalubridad y suciedad en la zona SILVIA DE DIEGO Domingo, 7 julio 2019, 23:37

Los vecinos del edificio de Pérez Galdós y otros bloques cercanos se lamentan una vez más por la situación de abandono e insalubridad que se vive en la zona a causa principalmente de las palomas. «Es realmente asqueroso, es un foco de enfermedades, pero parece que da igual. Pasan días y días sin limpiarse las aceras y hay un propietario que debía dar la cara, ya no sabemos qué hacer», matiza una vecina de la zona.

En opinión de algunos inquilinos del inmueble si el propietario en cuestión no da la cara el propio Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto. «Creo que se deberían mojar más y no sólo hacer los requerimientos oportunos y que los operarios limpien la acera. Creo que el ayuntamiento se tendría que hacer cargo y luego reclamar porque ya son muchos años aguantando esta situación», subrayan.

De hecho, hace ya algo más de dos años los vecinos del número 15 de la calle Pérez Galdós ya denunciaron la situación e incluso llevaron a cabo una campaña de recogida de firmas ante el deterioro más que evidente de balcones, alféizares y otros puntos que se convierten en el hogar de estas aves y, por ende, en un foco de contaminación. Así constaba en los informes del inspector medioambiental, que detectaba «considerables concentraciones» de estos pájaros en algunos inmuebles.

La inacción por parte del dueño «permite su acceso y anidamiento», con lo cual el tránsito por la acera «conlleva gran riesgo» de ser alcanzado por sus deposiciones, dando como resultado «una abundante suciedad de la zona y molestias para todos».

Ni la campaña de firmas llevada a cabo en su día y tampoco las denuncias realizadas a través de las redes sociales en los últimos meses han llegado a buen puerto y parecen haber caído en saco roto. «Según uno de los artículos del Plan General de Ordenación Urbana, los dueños están obligados a la utilización de los predios con arreglo al planeamiento y conservación de edificios en las debidas condiciones de salubridad, seguridad y ornato público y deben garantizar la habitabilidad de las casas. Esta responsabilidad se extiende con carácter general a los trabajos y obras de reposición de los elementos constitutivos de dichos edificios, así como a las actuaciones que resulten necesarias para asegurar su correcto uso y funcionamiento».

Otro punto en cuestión se centra en las condiciones del ornato, señalando que las fachadas y demás elementos visibles desde la calle «deberán mantenerse en condiciones de limpieza y adecentamiento mediante el adecuado tratamiento o reposición de los materiales que los componen. Redes, estructuras punzantes o directamente ventanas tapiadas son algunas de las posibles soluciones que hacen frente que las plagas se extiendan por las fincas. Y es responsabilidad del titular de las escrituras el hacerse cargo de poner los medios».

Problemas de aparcamiento

Problemas de salubridad y de suciedad a los que se unen problemas para aparcar. «Por aquí no se pueden tirar los cohetes con el tema aparcamiento. Está claro que si te arriesgas a dejar ahí el coche cuando lo vuelvas a coger tendrás un regalo muy especial. Más de una veintena de cagadas», ironiza otro viandante que denuncia que incluso se han producido caídas en las aceras. «El otro día patinó una señora mayor, menos mal que la caída no fue muy grave y no se rompió nada pero patinó y si se hubiese roto la cadera o algo, ¿a quién hay que pedir responsabilidades?». Vecinos, transeúntes, compradores y también algún negocio se muestran consternado por «el abandono que sufre este caso que no es nuevo».

Junto al problema de las palomas otros vecinos manifiestan que en la calles aledañas como Gregorio Solabarrieta siempre hay malos olores por el mal estado en el que se encuentran algunas de las tuberías que pasan por alguna lonja. «Tuvimos una inundación en su día y el agua como no pasaba subía para arriba para los pisos y salía por todas partes, por la bañera por el lavabo»

El problema con el que conviven los vecinos del edificio de Benito Pérez Galdós no es único en la ciudad que, en numerosas ocasiones se han presentado quejas en otras calles de la ciudad como Santa Lucía, Leopoldo Lewin o La Travesía de Carlos III y la calle del Olmo que han completando, en otras ocasiones, el listado de inmuebles que eran advertidos por Urbanismo. «No somos los únicos pero quizá sí que sea, creo yo, el caso más preocupante en cuanto a dejadez absoluta y acumulación de excrementos. Está claro también que sí que existen calles de primera y segunda», zanjan.