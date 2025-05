«Con lo que pagan este año, es mejor no sembrar porque pierdes dinero por trabajar» Solo los agricultores que están 'cautivos' por haber cobrado la PAC siguen fieles a un cultivo del que la mayoría ha desistido

Raúl Canales / Cristina Ortiz Miranda de Ebro Martes, 27 de mayo 2025, 19:21

Encontrar una finca en la que haya remolacha es complicado. En la comarca mirandesa no existe, y en Álava y La Rioja su presencia es ... casi testimonial. El motivo para explicar por qué un cultivo con tanta tradición en la zona ha acabado desapareciendo está en el precio. «Este año no solo no ganas, sino que pierdes por trabajar», explican dos agricultores que tienen sus tierras en Suzana y Santa Gadea y que han decidido pasarse al cereal.

En las buenas épocas, en el entorno de Miranda se cultivaban cerca de 600 hectáreas para abastecer a la Azucarera, muchas de ellas agrupadas en la cooperativa UCAG. El año pasado, tras muchos vaivenes del mercado, apenas superaron el centenar. Este año, cero. «Con los 57 euros por tonelada que nos pagaban ibas ya muy justo aunque aún era rentable, pero la oferta ahora contemplaba una reducción de un 40%, una cifra que es inviable», aseguran los afectados, que creen que la situación a la que ha llegado la planta ubicada a pies de la Nacional 1 era la crónica de una muerte anunciada. «Azucarera ha querido en los últimos años negociar de forma individual y no colectiva, lo que a la larga genera más inestabilidad. Si al agricultor no le garantizas unos ingresos mínimos, lógicamente va a optar por otros cultivos mejor pagados porque tiene que llenar el plato de sus hijos», afirman desde las organizaciones agrarias. Después de unos años de declive, el sector parecía repuntar el año pasado. Los precios al alza animaron a algunos productores a volver a la remolacha. Ahora el éxodo ha sido masivo y solo se han quedado los que están 'cautivos' por haber firmado los compromisos y ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para cinco años. El miedo a perder ese dinero obliga a continuar, aunque los márgenes con los que se trabajarán son mínimos. 150 hectáreas Aún así, desde UAGA cifran en poco más de 150 las hectáreas cultivadas en la zona de Álava por parte de 15 agricultores. «Es el resultado de la mala gestión de Azucarera desde que fue comprada por el grupo inversor británico. Es una pena que un cultivo tan rentable y apetecible en esta zona, se pierda», asegura Javier Briñas, representante del sector remolachero de la unidad agraria alavesa, quien califica la situación como «un varapalo más» para el sector. Al bajo precio se ha sumado además la climatología, poco favorable para ese tubérculo. Las lluvias han retrasado la siembra y a estas alturas, los que no se han decantado por la remolacha ya no lo van a hacer. La mayoría, prefiere extender sus cultivos de cereal que da mucha más rentabilidad. Entre los que han seguido sembrando remolacha, la incertidumbre es grande y las noticias que llegan desde Azucarera no ayudan a normalizar la situación. Y es que los productores ven con mucho temor que la planta mirandesa no vaya a molturar porque a la larga eso repercutirá en los costes de los agricultores. Si no hay posibilidad de descargar la producción en Miranda, hay que llevarla hasta Zamora, lo que dispara los gastos de desplazamiento. El panorama es desalentador, y aunque Azucarera ha asegurado a las organizaciones agrarias que su intención es abonar los costes del transporte, muchos agricultores desconfían de que esa medida se vaya a extender en el tiempo. Es decir, quizá se paguen el primer año pero con el tiempo será un coste que deberá asumir el agricultor. Precisamente no es la mejor carta de presentación para un cultivo que está herido de muerte y que no encuentra atractivos que ayuden a repuntar.

