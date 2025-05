«Los pacientes de Miranda van a Burgos a hacerse una ecografía porque no les queda otra» Hernando rechaza que los pacientes del Santiago Apóstol se desplacen a Recoletas «voluntariamente» como afirma el consejero de Sanidad

Cristina Ortiz Miércoles, 21 de mayo 2025, 14:51 Comenta Compartir

Los pacientes mirandeses no van a Burgos «voluntariamente» para hacerse una ecografía; se desplazan porque «no les queda otra». La alcaldesa de la ciudad, Aitana ... Hernando, no comparte el argumento con el que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha respondido a la misiva enviada por el Consistorio el 7 de mayo reclamando que se cubran las plazas de Radiología y del resto de especialidades médicas en el Santiago Apóstol. «Que no se ría de los ciudadanos».

No le sirve a la regidora municipal que la Junta se escude en la necesidad de acudir a una consulta con todas las pruebas necesarias hechas para justificar que se derive a pacientes del hospital comarcal a Burgos, a un centro privado. «Parece que está enfadado porque el Ayuntamiento se preocupa por algo que afecta a los mirandeses». Para Hernando, lo que tendría que hacer el responsable de Sanidad es echar el resto para garantizar que el hospital comarcal tenga los profesionales necesarios para atender a los habitantes de la ciudad y del norte de la provincia;y , en caso de tener que «poner un parche», debería hacerlo apoyándose en el sistema público, en el HUBU, o en otros centros. «Lo contrario es desmantelar la Sanidad», incidió. Opinión que difiere de la plasmada por Vázquez en la respuesta enviada a la carta del Ayuntamiento, en la que asegura que, «por encima de cualquier opinión interesada, lo que hacemos es usar todos los medios que pone a nuestro alcance el Sistema Nacional de Salud permitidos por la ley, cumpliendo todos los requisitos». El consejero, además de reconocer que la cobertura de las plazas de Radiología del Santiago Apóstol «ha sido imposible» hasta la fecha; echa balones fuera asegurando que con la externalización de las ecografías y otras pruebas, su único interés es «resolver los problemas generados por la falta de médicos en algunas especialidades, cuya competencia y responsabilidad recae en el Ministerio de Sanidad». Afirmación que llamaba la atención y molestaba a Hernando, que dejaba claro que la Junta es quien tiene las competencias y la financiación para ello;«por eso ni todos las comunidades ni todos los hospitales están igual de mal». La alcaldesa también lamentaba que la respuesta del consejero no haya dado «ninguna respuesta a nuestra inquietud, porque no aporta soluciones, que es lo que buscábamos. El problema, evidentemente, ya lo conocíamos. Es su obligación cubrir las especialidades y dotar de médicos necesarios para que esas pruebas se puedan hacer en la ciudad», incidió. Por su parte, Cristina Ferreras, portavoz de IU-Podemos, lamentó también que Vázquez responda «dando largas» en lugar de aportar soluciones. Y hay una «sencilla» que está en su mano y que no han implantado hasta el momento: catalogar Miranda como zona de difícil cobertura e incentivar a los sanitarios que quieren venir. «Escribir una carta no soluciona nada, lo hace tomar medidas. Estamos hartos de que se nos ningunee».

Temas

Miranda de Ebro