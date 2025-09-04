Un 'outfit' con mensaje festivalero en Miranda
Ebrovisión hace gala de su trayectoria y de su historia a través de prendas hechas para la ocasión y que ya están teniendo muy buena acogida
Cristina Ortiz
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:28
Como cualquier evento que se precie, Ebrovisión tiene su propio 'outfit'. Prendas que identifican su esencia y el de los miles de ebrovisivos que, desde ... el principio de los tiempos, y van ya 25 ediciones, se han sumado a las propuestas, por muy locas que fueran, de la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo. De hecho, esa comunión entre público fiel y organización queda más que reflejada en el lema elegido para la camiseta con la que celebrar las bodas de plata. Efemérides que simboliza la frase 'Lo nuestro ya es historia'.
Y de la buena, de la de la diversión, los amigos, las risas y la música, sobre todo, la música. Texto escrito en azul, siguiendo la línea de color que unifica este año todo lo relacionado con el festival, su cartel y el resto de los elementos.
También de la sudadera y la tote bag realizadas para la ocasión, así como de la silueta de la chica que simboliza el corazón ebrovisivo, y a la que tuvieron que enviar en una par de ocasiones a la peluquería hasta dar con el peinado adecuado.
Su estilismo fue de lo que más dudas generó a la organización, tal y como reconocía Imanol Serrano, miembro de la asociación y uno de los responsables del merchandising de Ebrovisión. Eso y el color elegido para la camiseta: el blanco. Un tono 'rompedor' para una prenda identificativa de un festival de música, en las que suelen predominar siempre los tonos oscuros. «Queríamos un diseño innovador y diferente con respecto a lo que se ha hecho otros años», reconoció.
Especial cuidado han prestado igualmente en esta edición a la tote bag que permite hacer un repaso a muchos de los logos que a lo largo de los años han identificado al festival y ver su evolución gráfica, comparando imágenes como la de 2001, más artística que las de los últimos festis, de líneas mucho más simples. «Hemos querido hacer un guiño a todas las ediciones, para hacerlas presentes en 2025», explicó Serrano; que reconoce que también han tenido muy en cuenta que sean prendas que se puedan llevar durante todo el año y que no se limite su uso a los días del festival. Sobre todo en el caso de la sudadera, un modelo muy básico, y de la bolsa.
Lo que no han llegado a hacer son chubasqueros, aunque es algo que se planteó la organización como medio para 'ahuyentar' a la lluvia que parece querer siempre su protagonismo en una cita al aire libre. Lo que sí se han animado a hacer son pegatinas con mensajes en tono de humor, como 'Cuando el Ebro suena Indie lleva', o 'Al año que viene vuelvo. La profecía', que se venderán mañana y pasado en la zona de merchandising.
