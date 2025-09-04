El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Algunos prefieren no esperar al arranque de Ebrosivión y optan por hacerse antes con el estilismo adecuado. E. C.

Un 'outfit' con mensaje festivalero en Miranda

Ebrovisión hace gala de su trayectoria y de su historia a través de prendas hechas para la ocasión y que ya están teniendo muy buena acogida

Cristina Ortiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:28

Como cualquier evento que se precie, Ebrovisión tiene su propio 'outfit'. Prendas que identifican su esencia y el de los miles de ebrovisivos que, desde ... el principio de los tiempos, y van ya 25 ediciones, se han sumado a las propuestas, por muy locas que fueran, de la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo. De hecho, esa comunión entre público fiel y organización queda más que reflejada en el lema elegido para la camiseta con la que celebrar las bodas de plata. Efemérides que simboliza la frase 'Lo nuestro ya es historia'.

