«Para nosotros es un orgullo que Miranda disfrute de este lugar»

José Mari Villegas, Jesús Arroyuelo, Julio Gutiérrez y Pedro Serna estaban también hace 43 años en el lugar en el que se erigió en aquel ... momento el monumento al Ermitaño. Eran integrantes de la directiva de la Cofradía presidida por Esteban González Cherry, y realizaron la obra del lugar que los mirandeses siguen todavía disfrutando. Los cuatro, los únicos que aún quedan de aquel grupo forman parte de Los del Santo, y ayer no faltaron a la misa para celebrar el Día del Ermitaño.

Al margen de apuntar que están «contentísimos de que al ser la celebración el primer domingo de septiembre el programa de fiestas de Miranda recoja todos los años que se celebra este día», indicaban que para ellos «es un orgullo haber participado en su momento para tener aquí, como tenemos, una obra como ésta, algo tan magistral. Además, tenemos los cuatro la satisfacción de poder seguir viviendo la fiesta».

La figura, como es bien sabido es obra de Alejandro Almarcha, pero se precisaba disponer de la peana y habilitar un espacio en el que El Ermitaño fuera el protagonista y permitiera que los sanjuaneros accedieran a él. Y allí estaban, con otros compañeros Pedro, Jesús, José Mari y Julio. Éste era albañil y «lógicamente echaron mano de mí y nos pusimos manos a la obra».

Han pasado más de cuatro décadas desde que se inauguró el monumento, ellos no han faltado nunca a la celebración y esperan seguir participando durante mucho tiempo del Día del Ermitaño. Suben a San Juan el primer domingo de septiembre «con satisfacción y orgullo porque lo que hicimos en aquella época sigue aquí».

En su tiempo hicieron el trabajo desinteresadamente y dicen que se dan «por bien pagados con que la gente lo respete para que Miranda siga disfrutando de este lugar».