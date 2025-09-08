El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ellos trabajaron para colocar El Ermitaño en 1982. Avelino Gómez

«Para nosotros es un orgullo que Miranda disfrute de este lugar»

Los cuatro formaban parte de la directiva Cofradía

María Ángeles Crespo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

José Mari Villegas, Jesús Arroyuelo, Julio Gutiérrez y Pedro Serna estaban también hace 43 años en el lugar en el que se erigió en aquel ... momento el monumento al Ermitaño. Eran integrantes de la directiva de la Cofradía presidida por Esteban González Cherry, y realizaron la obra del lugar que los mirandeses siguen todavía disfrutando. Los cuatro, los únicos que aún quedan de aquel grupo forman parte de Los del Santo, y ayer no faltaron a la misa para celebrar el Día del Ermitaño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9 Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón de Bilbao
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Para nosotros es un orgullo que Miranda disfrute de este lugar»

«Para nosotros es un orgullo que Miranda disfrute de este lugar»