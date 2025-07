La OPE municipal de 2025 «sigue adelante» en Miranda con 9 plazas de funcionario y 11 de personal laboral

El Ayuntamiento de Miranda recoge un total de 20 plazas en su propuesta de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2025, concretamente 9 puestos ... de funcionario y otros 11 de personal laboral, con 13 puestos de trabajo de acceso libre y 7 destinados a la promoción interna de distintos perfiles. El expediente pasó ayer por la Mesa General de Negociación y, aunque generó ciertas discrepancias en algunos sindicatos y partidos opositores, «sigue adelante» a la espera de que sea aprobado oficialmente por la Junta de Gobierno en las próximas semanas.

En lo que a la propia propuesta redactada por la Concejalía de Personal se refiere, el listado incluye la incorporación de 2 trabajadores sociales, un educador familiar, un administrativo y un sargento para el Servicio de Bomberos. Estas plazas se engloban dentro del funcionariado y serán de acceso libre para la ciudadanía en general.

Asimismo, el planteamiento también recoge otras 2 plazas administración general y 2 puestos de oficial en la Policía Local de Miranda, pero en este caso las ofertas de funcionariado se destinan a la promoción interna de los trabajadores municipales.

Por otra parte, en lo relativo al personal laboral, se prevé cubrir mediante acceso libre una plaza de arquitecto, otra de profesor de oboe, un puesto de enterrador, una plaza de fontanero, un pintor, un empleado de servicios múltiples para el Polideportivo y dos de jardinero. En cuanto a la promoción interna de los trabajadores de la plantilla municipal, la OPEde 2025 habilitará una plaza de encargado de limpieza, otra de jardinero y una tercera de fontanero.

La propuesta sigue avanzando con el voto a favor de PSOE, IU-Podemos y PP; Vox optó por la abstención, como CGT; y se posicionaron en contra de la oferta tanto CCOO como UGT y CSIF.

«Nosotros hemos votado en contra de la OPE de 2025 por diferentes cuestiones, y es que la propuesta no cumple con la disposición adicional novena del convenio colectivo del Ayuntamiento, que indica que todas las plazas del grupo IV (servicios múltiples, jardineros, fontaneros, encargado de limpieza y demás) han de salir a promoción interna a los trabajadores del mismo grupo e inferiores. Sin embargo, el Ayuntamiento decide ignorar esa cuestión y limitar la opción a promocionar de los empleados municipales. Por lo que valoramos recurrir la OPE ante estos incumplimientos», argumentaban desde el área municipal del sindicato CC OO.

Por su parte, el sindicato con mayor representación en el ente municipal, CGT, asumía que «se han quedado muchas cosas sobre la mesa y se ha dado luz verde a otras pocas. La negociación está bastante atascada, pero en muchos casos se trata de simples flecos».

En cuanto al principal partido opositor, el Grupo Municipal ponía por delante su voto a favor de la OPE antes de aclarar que «llega tarde y tenían que haberlo presentado un mes después de aprobar los Presupuestos. Es una propuesta que viene cargada y debería haberse hecho en dos reuniones para aligerar y poder haber explicado todo bien. Hay bastantes flecos sueltos».

Sea como fuere, el expediente sigue adelante, ya que pasar por la Mesa General de Negociación era un trámite necesario y ahora será la Junta de Gobierno Local la que apruebe o no la oferta de empleo, todo como paso previo a ser publicada el concurso en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos (BOP).

Posible recurso

La negociación para adaptar la plantilla municipal a las necesidades actuales viene intensificándose durante los últimos meses, pero todavía quedan amenazas en el horizonte.

Así lo entiende Pablo Gómez, quién ve el potencial recurso del sindicato CCOOcomo un ejercicio de sindicalismo poco constructivo: «Tienen derecho a presentar el recurso, pero lo único que va a hacer es ralentizar la oferta de empleo público. El informe técnico es claro, cumple con la legalidad y con la tasa de reposición, un aspecto muy importante que no se puede obviar».

Al hilo de esta aseveración, el edil aclara que «CCOO defiende, en base al convenio, que nosotros no estamos respetando la promoción interna para estas plazas del grupo IV que saldrán con acceso libre. Pero es que ellos entienden que la promoción interna ha de permitir a un electricista del grupo IV laboral pasar a ser pintor del mismo grupo. Eso es una movilidad funcional u otra cuestión, no es una promoción».

Además, Gómez recuerda que la ley no permita que una OPE no incluya todas las plazas vacantes de una administración, sino que se rige por la tasa de reposición, «un indicador que determina el número de plazas que una administración pública puede cubrir con nuevas contrataciones, en función de las bajas producidas en su plantilla durante el pasado ejercicio. Así hemos calculado las plazas que podemos sacar en la OPE de 2025 y son estas que han salido».

Modificación de la RPT

Otro de los puntos del orden del día de la Mesa General de Negociación sirvió para abordar varias modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla municipal.

Así las cosas, se aprobó la creación del puesto de trabajo de arquitecto técnico y también la plaza de empleado de servicios múltiples oficial de primera, ambas obligadas por sentencia judicial. Ademas se procedió con la funcionarización de un puesto de psicólogo y la amortización de un puesto de trabajo de la brigada para crear otro cargo de enterrador en nuestra ciudad. «Y han quedado dos amortizaciones más encima de la mesa», radiografiaba Pablo Gómez.

La primera parte de estas modificaciones volvió a encontrar enfrente al sindicato CCOO. Y es que, como manifestaron desde su rama municipal, «resulta que los juzgados han condenado al Ayuntamiento a reconocer a tres trabajadores como indefinidos no fijos, al tener contratos en fraude de ley. Son dos empleados de servicios múltiples, del Polideportivo, y un arquitecto. En la RPT sólo se crea una plaza de servicios múltiples y la del arquitecto, faltando una más de servicios múltiples. Nosotros reclamamos que se ha de crear».

Este guante fue recogido por el máximo responsable de Personal, quién no dudó en exponer la visión de la corporación al respecto. «Comisiones Obreras sostiene que hay otra persona que se ve afectada por esa sentencia judicial. Nosotros hemos dicho que esa cuestión, de ser así, tendrá que ser demostrada y solicitada por parte del trabajador. Sólo han aportado su palabra de cara a la modificación de la RPT incluyendo un puesto más en servicios múltiples. Hasta que no se presente la documentación que afirman ya presentaron en su momento, y se compruebe, no será posible modificar nada. Las modificaciones han salido adelante y serán aprobadas en Pleno».