Once detenidos durante las fiestas patronales de Miranda
Están acusados de delitos como tráfico de drogas, robo con fuerza, violencia de género o quebrantamiento de condena
Cristina Ortiz
Martes, 16 de septiembre 2025, 14:15
Once personas eran detenidas por la Policía Nacional durante las fiestas de la Virgen de Altamira en Miranda. Personas a las que se acusa de ... delitos como tráfico de drogas, atentado a los agentes de la Autoridad, robo con fuerza, violencia de género, infracción a la Ley de Extranjería o quebrantamiento de condena.
Además, se tramitaban casi 60 denuncias, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, por circunstancias vinculadas al consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas en la vía o establecimientos públicos, a desobediencia a la autoridad o sus agentes y a llevar en la vía pública armas prohibidas o instrumentos peligrosos, entre otras causas.
