Octaviano Palomo seguirá invirtiendo «en una de las mejores zonas del país»

Octaviano Palomo ha desembarcado con fuerza en la provincia. Si el grupo segoviano invirtió hace tres años más de seis millones de euros en comprar ... y modernizar el silo de Pancorbo, ahora ha adquirido la empresa mirandesa Martínez de la Pera, referente en el sector tras medio siglo de trayectoria. Con esta operación Octaviano Palomo consolida su posicionamiento en la zona norte del país pero su proyecto de expansión no ha finalizado. A medio plazo, la idea es redoblar su apuesta por la zona de la comarca mirandesa ya que «es una de las mejores para la producción de cereales y es un eje estratégico», asegura el director general de la firma.

La compra de Martínez de la Pera no es casual. Además de ser una empresa en funcionamiento y consolidada, «comparte muchos de nuestros valores, como el compromiso con las personas y el entorno, la confianza para construir relaciones a largo plazo y la excelencia en el servicio o trabajo». Para la cabeza visible de Octaviano Palomo hay cosas que van más allá de las marcas, como es «preservar el legado de nuestro campo, un activo no deslocalizable que genera riqueza y empleo además de dar vida al medio rural».

Las instalaciones adquiridas por el grupo, con dos naves en Miranda y otra en Cuzcurrita, tienen una capacidad total de almacenamiento de 80.000 toneladas, que se añaden a las 50.000 que puede albergar el silo de Pancorbo. Por ahora, no solo se mantendrán los 13 empleos sino que se pretende ampliar plantilla en un futuro cercano. «Hemos venido para quedarnos en esta zona. Burgos es una de las mejores provincias de España, con puntos de gran producción agraria, con proximidad a puertos que permiten importar y exportar con cierta facilidad, y con un tejido industrial muy fuerte. No damos por cerrado el capítulo de crecimiento y tenemos previsto en los próximos años acometer nuevas inversiones y seguir creciendo».

Fundada en 1956, Octaviano Palomo está especializada en la comercialización de cereales para la alimentación de personas y animales. Su política de expansión le llevó a adquirir el silo de Pancorbo y convertirlo no solo en el más grande de la comunidad autónoma sino en un referente europeo por su modernización. Ahora da un paso más para afianzarse en la provincia.

Desde Martínez de la Pera se celebra el acuerdo alcanzado porque mantendrá «si alguien puede garantizar la continuidad de lo que iniciamos hace ya medio siglo es Octaviano Palomo. Conoce como nadie nuestro sector y tiene la experiencia más que suficiente para ofrecer la calidad y la excelencia que nosotros hemos brindado históricamente a nuestros clientes». De hecho, el modelo empresarial es similar en ambas compañías, ya que las dos tienen un origen familiar y su dirección ha ido pasando de generación en generación. «Tenemos un modelo corporativo similar al de Martínez de la Pera en el que nos sentimos cómodos y que nos hace confiables», destaca el director general, que lidera la empresa junto a sus hermanos.