La firma presentó ayer su nueva adquisición ante un nutrido grupo de agricultores y firmas del sector. Avelino Gómez

Octaviano Palomo seguirá invirtiendo «en una de las mejores zonas del país»

El grupo agroalimentario acaba de comprar Martínez de la Pera para consolidar la apuesta que inició hace años con el silo de Pancorbo

Raúl Canales

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:40

Octaviano Palomo ha desembarcado con fuerza en la provincia. Si el grupo segoviano invirtió hace tres años más de seis millones de euros en comprar ... y modernizar el silo de Pancorbo, ahora ha adquirido la empresa mirandesa Martínez de la Pera, referente en el sector tras medio siglo de trayectoria. Con esta operación Octaviano Palomo consolida su posicionamiento en la zona norte del país pero su proyecto de expansión no ha finalizado. A medio plazo, la idea es redoblar su apuesta por la zona de la comarca mirandesa ya que «es una de las mejores para la producción de cereales y es un eje estratégico», asegura el director general de la firma.

