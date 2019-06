El ochote Studio 46 se estrena en el Teatro Apolo Los integrantes del ochote Studio 46 en el ensayo realizado en el Teatro Apolo. / S. D. D. Un total de seis grupos participan en la gala LI del Festival de la Canción del Blusa que arranca hoy a partir de las diez de la noche SILVIA DE DIEGO Viernes, 7 junio 2019, 17:05

Uno de los platos fuertes del programa de hoy es sin duda la gran gala del Festival de la Canción del Blusa que cumple la friolera de 51 años. Los seis ochotes participantes han ensayado durante meses, sus integrantes han intentado cuadrar agendas y limar tiempo de donde ha sido posible para ofrecer ilusión y ganas ante todo el público asistente. Unos tienen más experiencia que otros, más tablas sobre el escenario, pero hay algo común a todos ellos, los nervios y la expectación por ofrecer lo mejor de sí sobre el escenario, más aún, si se cumple un centenario.

Jorge González Solloa es el director del ochote de Studio 46. «Somos los nuevos entre comillas», reconoce ya que cinco de sus miembros ya saben lo que es pasar por una experiencia de estas características. «Eso sí, todos nosotros nos estrenamos en el Apolo», matiza.

Solloa junto a Unai, Samu, Sanci, Héctor, Avelino, Angelo, Cristian y Juan son los nueve jinetes que se han unido para retomar el buen papel que el ochote representó años atrás. «Nuestra última actuación fue en el año 2003 aunque ganamos un año antes en 2002».

Durante semanas han trabajado concienzudamente para ofrecer un espectáculo diferente. «Vamos a hacer unas canciones muy distintas a lo que se suele escuchar. Lo primordial para nosostros es que el público se divierta, ganar pasa a un plano secundario», reconoce su director a la vez que subraya que espera que el público se meta en sus bolsillos con los temas y con la puesta en escena. «Diversión y espectáculo son nuestras señas de identidad, nosotros somos un grupo de teatro, precisamente esto, es lo que nos diferencia del resto de grupos participantes. Nuestro punto de vista es algo más canalla por decirlo de alguna manera», bromea Solloa quien no para de recordar a sus pupilos a través del grupo de whatsApp que hoy hay ensayo de última hora. «Hay que limar algunas cosillas y sobre todo estar todos juntos unidos, eso es muy importante».

Los dos temas que cantarán en el escenario del Teatro Apolo buscan sorprender, uno de ellos, fruto del propio director, el otro realidad tras una conversación. « La frase fue... A qué no hacemos esto y oye, dicho y hecho» sonríe.

Corría el año 2002 y la edición número XXXIV del Festival de la Canción del Blusa finalizaba con sorpresa generalizada para el público que llenaba el Centro Cultural de Caja de Burgos. La pregunta que se extendía por los corrillos, una vez concluido, no era otra que cómo era posible que el fallo del jurado hubiera determinado varios empates en el primer, quinto y octavo puestos, cuando se valoran tantos aspectos vocales y técnicos. Los dos primeros clasificados fueron los ochotes masculinos de Studio 46, que interpretó las canciones «Los ochotes» y «Las puertas del cielo»; y Amigos por San Juan, con «Maite» y «Beti eskama kentzen». «La verdad es que nosotros no esperábamos ganar, tras actuar nos fuimos a cenar y a punto estuvimos de no acudir a la entrega», rememora Solloa.