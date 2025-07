Las obras para el trazado del AVE obligan a expropiar 159 parcelas en Pancrobo

Pancorbo es el primer municipio de la zona que se verá afectado por las obras de la alta velocidad. El Ministerio ha sacado ya a ... licitación el primer tramo de la línea que conectará Burgos y Vitoria, que por su complejidad técnica, es el que atraviesa los Montes Obarenes. Es un trazado de poco más de ocho kilómetros pero en el que se dan una serie de circunstancias, marcadas sobre todo por la orografía del terreno, que preocupa especialmente a los expertos. El presupuesto de las obras supera los 300 millones de euros y será el punto de partida para posteriormente completar el resto de tramos, más largos en cuanto a distancia, pero con mucha menos complejidad desde el punto de vista técnico.

Para llevar adelante el proyecto del AVE es necesario expropiar terrenos. En Pancorbo se han abierto 159 expedientes, aunque el número de vecinos afectados es menor ya que hay algunos que son propietarios de varias parcelas por las que pasarán las vías o que son necesarias para hacer acopio de material durante el tiempo que se ejecutan los trabajos. A esa cifra hay que añadir los residentes en Santa Gadea o Ameyugo, que aunque en menor medida, también tienen afectados.

Los trámites ya están en marcha y se han elaborado las actas previas a la ocupación. Pero la incertidumbre impera entre los afectados, que aún desconocen el precio que se les pagará por el suelo. Será en septiembre cuando el Ministerio haga oficial el dinero con el que compensará a los vecinos a los que les expropiará parte de sus terrenos.

En una reunión reciente celebrada en Pancorbo, los propietarios no ocultaron su malestar por la poca información que han tenido durante todo el procedimiento y por no haber recibido respuesta a sus alegaciones. Existe cierto temor generalizado a quedarse sin tierras que actualmente son de cultivo y reportan unos ingresos familiares y encima percibir una cantidad que no compense esa pérdida.

De hecho, varios afectados ya se han puesto en manos de despachos jurídicos para agotar todas las herramientas legales y reclamar un precio más justo si el fijado por el Estado no les acaba de convencer.

Según el calendario previsto, a finales de verano se llevará a cabo la firma de las actas de ocupación y luego se fijará el justiprecio. Ahí será cuando los afectados conozcan el valor de sus terrenos para el Estado, aunque los asesores a los que han consultado los vecinos, han dejado entrever que hay mecanismos legales para reclamar un precio más alto si la compensación de partida no convence al propietario de los terrenos.

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros dio luz verde a la licitación del primer tramo de la línea que conectará Vitoria y Burgos con alta velocidad. Es el comprendido entre Pancorbo y Ameyugo, precisamente el considerado por los técnicos como el más complejo de ejecutar por la orografía del terreno ya que hay que atravesar los Montes Obarenes y es un cruce de carreteras, túneles y autopistas.

La obra está valorada en cerca de 363 millones de euros a pesar de ser el tramo más corto de los siete en los que ha sido dividido el trazado de aproximadamente 96 kilómetros que separa ambas capitales.