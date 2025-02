Obras reformará dos tramos de la calle Arenal de Miranda y dejará el último para una próxima licitación

Obras ha reservado 1.150.000 euros para continuar con la reforma integral de la calle Arenal, pero de una parte de lo que falta, ... no de todo, como sí se está haciendo ahora en Ramón y Cajal. El proyecto está hecho, pero la financiación no es suficiente, por lo que han tenido que reducir el tramo a ejecutar. Así que la licitación se hará para pedir ofertas de empresas interesadas en acometer la renovación de esa vía entre Comuneros de Castilla y Concepción Arenal por 1.144.382 euros.

Es la inversión que técnicos municipales han calculado que se necesita para llevar a cabo una actuación tanto en las infraestructuras del subsuelo como en el pavimento y adoquinado superior. El tramo siguiente el que va de Concepción Arenal a Logroño requerirá de una licitación posterior para la que no hay previsión segura. Si bien, el responsable del departamento, Adrián San Emeterio, confía en que se haga también este ejercicio, ya sea casi al mismo tiempo que la otra o a continuación. «Intentaremos hacerlo todo seguido, pero si no es posible, entre ambas pasará un espacio de tiempo muy corto. No lo vamos a dejar», aseguró.

Dependerá de la disponibilidad económica, de las bajas que se puedan ir produciendo en las nuevas adjudicaciones. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento, según se recoge en el acuerdo alcanzado con el Mirandés, va a destinar la ayuda de medio millón de euros concedida por la Junta para la obras de reforma de esa vía a financiar un centro de transformación en el exterior del estadio de Anduva.

Por la configuración del entramado urbano, la vía en la que está proyectado actuar este año tiene unos «25 metros longitudinales más en el tramo final que Ramón y Cajal» por lo que la inversión se prevé mayor; pero, ya de inicio, la partida reservada en el presupuesto es inferior a la que se fijó en 2024.

Entonces, se marcó para esa obra un importe de 1.396.357, que fue por el que se licitó la obra, aunque se acabó adjudicando a Antis por 1.114.927 euros (IVA incluido), que es casi lo mismo que se ha reservado en esta ocasión para cumplir con el objetivo de renovar íntegramente dos tramos de una de las vías principales de la ciudad.

El proyecto de Arenal, que ya se va a remitir a contratación para que prepare todo el proceso licitatorio cuando sea posible (dependerá en parte de si es una obra que se financia con el crédito de 2,5 millones que va a solicitar el Ayuntamiento) plantea una intervención que seguirá el mismo diseño de los tramos anteriores ya ejecutados. Habrá una calzada de 5,8 metros, reservando 3,7 para la circulación y 2,10 para la zona de estacionamiento en el lado de los números impares, donde la acera será de 2,95. La de los pares tendrá 4,75 metros, ya que se eliminará el aparcamiento. Se perderán alrededor de 25 plazas en dos tramos.

En el subsuelo, como se hizo en las fases anteriores, se renovará la red de saneamiento, la de abastecimiento de agua, el alumbrado público y se dejarán bajo las aceras seis tubos para que cualquier empresa de servicios pueda realizar canalizaciones sin tener que romper la superficie.

Tiempos

Trabajos todos ellos que, según se recoge en el proyecto, están pensados para ser ejecutados en un plazo de 7 meses;si bien, en esta ocasión, como en las anteriores, se puntuará a aquellas empresas que planteen una reducción del tiempo en hasta un máximo de 10 semanas.

Por otro lado, está previsto que a principios de marzo Antis inicie la reforma del último tramo de Ramón y Cajal adjudicado, el que va de Concepción Arenal a la calle Logroño. La próxima semana se espera finalizar los trabajos entre Juan Ramón Jiménez y Concepción Arenal, con la excepción del asfaltado, que se extenderá al final, cuando se ejecute la tercera de las fases. No se hará como en la primera, en la que aprovechando que se estaba llevando a cabo la campaña de asfaltado se vertió la capa bituminosa antes de Navidad.