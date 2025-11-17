El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La elevación de Ronda de Ferrocarril es la actuacion más compleja. Avelino Gómez

Las obras antirriadas en Miranda comenzarán ya al contar la empresa con todos los permisos

La ciudad tiene menos de ocho meses para elevar la calle Ronda del Ferrocarril e instalar las válvulas en el alcantarillado

Raúl Canales

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:51

La cuenta atrás ha comenzado y la ciudad tiene menos de ocho meses para ejecutar el proyecto antirriadas porque Europa exige que para junio del ... próximo año las obras hayan finalizado y conceder la subvención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

