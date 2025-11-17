Las obras antirriadas en Miranda comenzarán ya al contar la empresa con todos los permisos

La cuenta atrás ha comenzado y la ciudad tiene menos de ocho meses para ejecutar el proyecto antirriadas porque Europa exige que para junio del ... próximo año las obras hayan finalizado y conceder la subvención.

Ante la premura de plazos, la empresa comenzará a trabajar de forma inmediata. Ayer obtuvo el acta de replanteo, el último trámite burocrático, por lo que a partir de hoy pueden arrancar las máquinas. Eso no quiere decir que vaya a levantar ya Ronda de Ferrocarril, porque la compañía podría acometer primero otras de las medidas propuestas como son la colocación de las válvulas antirretorno o la construcción de la estación de bombeo. De momento, no ha informado de su hoja de ruta.

El proyecto contempla varias actuaciones que se complementan para minimizar el impacto de una eventual riada. Las válvulas y la estación están pensadas para impedir que en caso de crecida del Ebro, el agua salga por el alcantarillado. Pero si sucediera, elevar Ronda del Ferrocarril evitará que la calle quede totalmente anegada como ha sucedido en las últimas inundaciones. El objetivo es que puedan pasar los vehículos de emergencia ya que es una vía considerada como preferente y que si queda inutilizable, dejaría aislada a una gran parte de la ciudad.

En el plan inicial se incluían también muros a lo largo de las riberas del Ebro, pero el Ayuntamiento pidió eliminar esta opción por su impacto estético. El resto de medidas sí contaban con el visto bueno municipal aunque la elevación de Ronda del Ferrocarril generaba ciertas dudas, avivadas después de que los vecinos mostraran su disconformidad.

La presión popular y la recogida de más de 2.000 firmas hizo que los representantes políticos movieran ficha para encontrar una solución. La concejalía de Urbanismo propuso una modificación que implica elevar menos centímetros la calle, equiparando la cota de la calzada y la acera a la actual de los portales, alternativa que suprime las barreras arquitectónicas. Esta opción, que no supone alterar sustancialmente el contrato, fue respaldada por la Junta, que es la institución que contrata los trabajos y gestiona los fondos europeos. Tras recibir la aprobación vecinal en una asamblea abierta, el Ayuntamiento pidió al gobierno regional agilizar los trámites y la Junta ha concedido los permisos en un tiempo mínimo. De esta forma, la empresa ya cuenta con la autorización definitiva para comenzar a trabajar sobre el terreno.

La obra antirriadas tendrá un coste de 1,6 millones de euros que se financian gracias a la ayuda europea, por lo que supone una buena oportunidad para Miranda de minimizar el impacto de una inundación.

Las actuaciones serán ejecutadas por Conelsan, la única empresa que presentó oferta para hacerse con el contrato y que también ha dado facilidades para adaptarse a todos los cambios planteados posteriormente. De hecho, algunos de sus técnicos estuvieron en Miranda en septiembre para estudiar si era posible modificar el proyecto para ajustarse a lo que demandaba Urbanismo y contentar así a los vecinos. Ya en aquel momento dejó claro que la solución planteada era viable.

El problema es que la polémica suscitada ha dilatado los plazos y el inicio de la obra se ha retrasado mucho más de lo esperado. Según el pliego, el tiempo de ejecución es de ocho meses, pero Conelsan tendrá que apurarse ya que no dispone de tanto tiempo porque Europa exige finalizar antes de junio del próximo ejercicio. A partir de hoy, tiene toda la documentación necesaria para empezar.