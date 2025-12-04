El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Muchos años de trayectoria y crecimiento a las espaldas. E. C

Ana Gómez

Label Director en Sony Music España
«Obligar a un artista a hacer un disco concreto o decirle lo que tiene que hacer es ridículo»

La especialista ofrecerá mañana (12.00 horas) una ponencia sobre su experiencia profesional en Salud Mental Miranda

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:01

Comenta

Sony Music es una de las mayores compañías musicales a nivel mundial, así lo reflejan unos ingresos anuales de cerca de 8.500 millones de ... euros. Pues bien, la multinacional cuenta con la mirandesa Ana Gómez como label director, o lo que es lo mismo, en un puesto de liderazgo responsable de la dirección general y las operaciones de la compañía discográfica. La especialista protagonizará mañana, a partir de las 12.00 horas, una ponencia en las instalaciones de Salud Mental Miranda para hablar de su experiencia profesional, todo ello en el marco de un evento impulsado por la citada asociación, Fundación la Caixa y Asociación de Amigos Rafael izquierdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  9. 9 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  10. 10 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Obligar a un artista a hacer un disco concreto o decirle lo que tiene que hacer es ridículo»

«Obligar a un artista a hacer un disco concreto o decirle lo que tiene que hacer es ridículo»