Sony Music es una de las mayores compañías musicales a nivel mundial, así lo reflejan unos ingresos anuales de cerca de 8.500 millones de ... euros. Pues bien, la multinacional cuenta con la mirandesa Ana Gómez como label director, o lo que es lo mismo, en un puesto de liderazgo responsable de la dirección general y las operaciones de la compañía discográfica. La especialista protagonizará mañana, a partir de las 12.00 horas, una ponencia en las instalaciones de Salud Mental Miranda para hablar de su experiencia profesional, todo ello en el marco de un evento impulsado por la citada asociación, Fundación la Caixa y Asociación de Amigos Rafael izquierdo.

–Lo primero de todo, ¿qué es y qué hace un label director?

–En repertorio local, trabajamos con sellos. Soy la directora de uno de los sellos, concretamente el que lleva a artistas como Melendi, India Martínez o Arde Bogotá, que estuvo hace no mucho en Miranda, por ejemplo. Antes se trabajaba por un lado con el equipo artístico y, por otro, con el de marketing. Ahora se hace todo en equipo, trabajando de la mano, desde que el artista llega con su primera maqueta hasta que hacemos el lanzamiento de disco o se hace un seguimiento de la gira.

–¿Cómo es un día suyo?

–Puede ser de muchas formas, pero suele ser con reuniones. Reuniones de estrategia viendo los siguientes pasos a dar con los artistas, ver qué campañas vamos a promover cuando hay un lanzamiento de disco cerca, los acuerdos que tenemos con los distintos partners digitales o tiendas físicas...todo esto en coordinación con los artistas y sus equipos. También voy a muchos eventos, a muchos conciertos. Es bastante entretenido.

–¿Trabaja con artistas ya firmados o también en la captación de nuevos talentos?

–Hacemos de todo. Acabamos de sacar el nuevo disco de Alejandro Sanz pero también estoy con un proyecto que se llama Rata, que acabamos de ficharlo y está impulsado por dos chicos murcianos. Estamos empezando desde cero con ellos. El año pasado también fichamos a Joseluis, que estuvo en el Ebrovisión abriendo el jueves. Con él hemos hecho el lanzamiento de su disco y estamos grabando nuevas canciones, viendo los siguientes pasos a dar, su gira, oportunidades. Lo que más me gusta es el desarrollo de artistas, empezar desde cero. Con Rozalén, por ejemplo, me dieron su maqueta nada más que entre a trabajar aquí y ya llevamos trabajando catorce años juntas. Es muy satisfactorio acompañarlos en todo lo posible.

–¿Cuándo se dio cuenta de que quería trabajar en la música?

–Empecé a trabajar en Warner Music hace 25 años, tenía un conocido allí y había estudiado piano y solfeo en el Conservatorio de Miranda. Acaba de terminar la carrera de ADE, especializándome en Marketing, y me dijo que había un puesto en la empresa y me volví a Madrid. Cada dos años iba cambiando de departamento, aprendiendo de cada área, y la inercia me llevó hasta aquí. Me atrapó, requiere mucha dedicación pero tienes mucho trato con los artistas.

–¿Cómo ha cambiado la industria musical desde entonces?

–Ahora las redes sociales te dan mucha exposición. Antes, para conocer a un grupo, tenías que ira los conciertos, también por el boca a boca, hoy en día basta con un link de Spoti. La información llega más fácil, pero siempre va a importar el directo, la conexión con el público, tiene que haber algo de piel. . Antes sacabas un disco y venían los grandes clientes, Corte Inglés o FNAC o el que sea, para venderlos en físico; ahora todo es mucho más digital. Hay que hacer muchísimas más cosas para llegar al público, con redes, eventos, marcas y demás. Ahora muchos artistas vienen con su formación, con su carrera o lo que sea, antes tocabas con tu grupo en el barrio y ibas de local en local. Ahora vienen con su carrera, les gusta la música y quieren probar. También hay muchas más herramientas para que haya colaboraciones internacionales sin necesidad de viajar a otros países.

«Mi labor es hacerle un traje a medida al artista y que eso funcione luego»

–Siempre se ha dicho que las discográficas sólo buscan lo comercial y coartan un poco la creatividad del artista...

–Obligar a un artista a hacer un disco concreto o decirle lo que tiene que hacer es ridículo porque son ellos los que luego tienen que defenderlo. Siempre se ha dicho eso que dices, pero, al menos en mi caso, hay artistas consagrados que vienen, te preguntan y te involucran. Otros, de nuevas, te piden ayuda para grabar en el estudio o para montar una gira que no podrían organizar por sí mismos, o para juntarse con algún artista. Yo siempre les digo que no puedo obligarles a nada porque son ellos los que tienen que defender el disco ante público y periodistas. Puedo escucharte, orientarte, ver los objetivos que queremos alcanzar y ayudarte con consejos. Mi labor es hacerte un traje a medida y que eso funcione luego, somos un equipo. Hay artistas que siempre han sido independientes y vienen para intentar llegar a otro nivel.

–¿Qué artistas la han marcado especialmente?

–Son momentos de tu vida. Recuerdo que, estando en otra discográfica, el primer artista internacional con el que me tocó trabajar fue Michael Stipe, de R.E.M. Me encontré con una persona supercercana, fue maravilloso todo lo conversado con él y acabé cenando con Patti Smith una de esas noches. Me marcó mucho. También Maná en su día, Rozalén o Ara Malikian, que empecé de cero con él. Son muchos. Con Leiva también tengo mucha confianza.

–¿De Miranda no ha habido nadie en su radar?

–No, la verdad es que no. Si sabes de alguno me dices (risas). He acercado yo más grupos a Miranda que al revés. .

–En un panorama repleto de singles con videocplips, velocidad, consumismo voraz... ¿hacia dónde vamos?

–Es todo cíclico en la vida. Seguro que vamos a volver al os discos de concepto, a cosas más minimalistas. Ha habido tanta saturación en todos los campos que estamos todos un poco cansados de tantas cosas, tanta info. Los artistas van ahora más hacia el menos es más, discos de concepto y pocos adelantos.