«El objetivo de la economía debe ser que cada uno disponga de lo suficiente para vivir»

Poner el foco en lo que se necesita y no en lo que se puede llegar a desear. Ése debe ser el objetivo de la ... economía centrada en atender el bien común, a la que hacía referencia este martes, Francisco Porcar Rebollar, escritor, historiador y militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, en el marco de las charlas sobre la Iglesia en el Mundo Actual, organizadas por el Arciprestazgo y que se están desarrollando en la Casa de Cultura. «El objetivo de la economía no puede ser el crecimiento económico ilimitado, ni el tener más entre todos; sino que toda persona disponga de lo suficiente para vivir dignamente».

Y, para ello, Porcar entiende que el trabajo debería estar en el centro de la vida económica, con todo lo que eso implica, para que responda realmente a las necesidades de las personas y cada una de ellas pueda ver reconocida su aportación a la sociedad en función de sus capacidades. Se trataría de que todo el mundo vea valorado lo que aporta al conjunto. «Hay muchos trabajos que no son empleos, que no son remunerados, como los trabajos de cuidado en el hogar, por ejemplo, que no se valoran económicamente porque no tienen precio; pero, sin embargo, son muy valiosos económicamente».

Es consciente de que la realidad «funciona de otra manera» y seguimos pensando, en muchas ocasiones, en ganar siempre más y no en ver nuestra necesidades cumplidas; pero también tiene claro que es así porque «es la orientación que le hemos dado las personas a la economía».

Caminar en otra dirección implica «un cambio muy importante de mentalidad» para que veamos la empresa como «una comunidad de trabajo donde se trata con respeto y dignidad a las personas que trabajan en un espacio donde se busca producir bienes que sean útiles para la sociedad, y no un lugar con el objetivo de maximizar los beneficios». Tampoco pasó por alto la necesaria colaboración de las instituciones y políticos, para que respeten el derecho de toda persona a disponer de los bienes necesarios, incluida la vivienda. Una por familia, sin acumularlas».