N-Wise Allah estrena 'AMG', el último adelanto de su disco 'Teléfono Kosher'

'AMG' es el nombre del tema que el rapero mirandés, N-Wise Allah, acaba de publicar como último adelanto del que será su nuevo ... trabajo discográfico, 'Teléfono Kosher'. La canción cuenta con la colaboración del venezolano Lil Supa, archiconocido en el hip hop mundial, y también llega con un videoclip bajo el brazo.

Así las cosas, el miembro de la MDE Click ha golpeado por última vez antes de sacar el disco y lo ha hecho con Sabio Beats, que también pone la banda sonora al trabajo de larga duración, en la instrumental. El mirandés Claudio Oca se encarga del arte audiovisual en un videoclip que nos lleva a la adolescencia de varias generaciones, con los dos letristas jugando a la Playstation 1. Ritmo duro y letras contundentes para hablar del reinado a perpetuidad en el micro.

Asimismo, restan pocos días para que 'Teléfono Kosher' sea publicado en todas las plataformas. El 28 de septiembre, concretamente, verá la luz el nuevo disco del artista de nuestra ciudad, muy esperado en el panorama tras años sin publicaciones.

El letrista ya avanzaba en agosto en una entrevista exclusiva para ELCORREO que el nombre del disco proviene del «mítico teléfono ladrillo que usan los ultraortodoxos judíos. Que no tiene ni internet ni conexión, que sólo permite llamadas. y SMS. Eran prácticamente irrompibles y el concepto es ese, que el disco es duro, impenetrable, irrompible y no da lugar a distracciones. También tiene mensajes encriptados».