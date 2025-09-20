El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
El nuevo disco verá la luz el 28 de septiembre. E. C.

N-Wise Allah estrena 'AMG', el último adelanto de su disco 'Teléfono Kosher'

El rapero mirandés cuenta con la colaboración del venezolano Lil Supa

Toni Caballero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:57

'AMG' es el nombre del tema que el rapero mirandés, N-Wise Allah, acaba de publicar como último adelanto del que será su nuevo ... trabajo discográfico, 'Teléfono Kosher'. La canción cuenta con la colaboración del venezolano Lil Supa, archiconocido en el hip hop mundial, y también llega con un videoclip bajo el brazo.

