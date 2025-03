«Nunca he sido la guapa de la película y eso me ha ayudado a tener una carrera más larga»

Vocación y constancia son dos palabras que definen bien a Luisa Martín, la simpática empleada del hogar que se coló en la casa de todos ... los españoles gracias a la serie Médico de Familia en la década de los 90. Cumplía así el sueño de aquella niña que alegraba las celebraciones familiares envuelta en sábanas y que nunca dudó de que quería ser actriz en una época en la que eso «no estaba muy bien visto» por la sociedad. El apoyo de su padre fue un pilar esencial para creer en sus posibilidades. El papel de La Juani sigue fresco en la memoria popular pero solo es un capítulo más dentro de una larga carrera profesional en cine, televisión y teatro, jalonada de infinidad de premios, incluido el Goya. Luis Martín se subirá hoy (20.30 horas) a las tablas del Apolo.

–¿Suele vestir con zapatos altos o los maldice?

-Hace mucho tiempo que no me los pongo salvo que sea obligatorio para una función de teatro. Durante algunas épocas los tacones eran un símbolo de mujeres con poder y autoestima alta. Por suerte eso ha cambiado y ahora no es necesario llevar tacones si no te gustan para parecer importante o por lucir más guapa. Mujeres con mucha relevancia como la reina Letizia o Ana Botín no los usan y no creo que nadie dude de ellas.

–En el mundo del espectáculo, ¿aún queda mucho para bajarse de los tacones?

-Sí, mucho. Como en el resto de la sociedad, existe el techo de cristal o la brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque también se hace cada vez más cine de género y son más las directoras y guionistas reconocidas que ayudan a romper estereotipos. Pero claro que en mundillo del espectáculo hay todavía desigualdades, y no solo de género. Por ejemplo, un actor negro casi siempre interpreta un papel de negro y rara vez de abogado.

–Muchas compañeras de profesión dicen que cuando más notan la desigualdad es con la edad, porque a las actrices les cuesta conseguir papeles superados los 50 mientras que los años en los actores influyen menos.

-Es cierto, aunque personalmente no lo he sufrido porque nunca he sido la guapa de la película sino que mis papeles han sido más secundarios. Eso que cuando era más joven me daba rabia, a la larga me ha ayudado a tener una carrera más duradera.

–En esa larga travesía, ¿ha tenido que cruzar muchos desiertos?

-He vivido épocas duras en las que no me llamaba nadie, claro que sí. Pero ni en esos malos momentos he pensado nunca en tirar la toalla, aunque los de alrededor a veces me lo sugerían. La gente piensa que por salir en la televisión y ser muy famosa durante unos años, ya tienes la vida resuelta, pero mi carrera ha sido de pico y pala.

–Haber llegado desde abajo y no gracias a un papel estelar, ¿ha sido su secreto para mantenerse tantos años en la cresta de la ola?

-No tengo ninguna duda de que es la base para hacer una carrera sólida, porque como se suele decir 'lo que encanta, espanta'. Si tienes mucho éxito rápidamente, la gente puede cansarse de ti.

–¿Le costó despegarse de La Juani?

-Profesionalmente no me costó porque nada más acabar Médico de Familia me fui a hacer teatro, y siempre he intentado que los nuevos papeles que cojo sean muy diferentes a los que acabo de dejar. Si vengo de hacer comedia, intento pasarme al drama.

-¿Le molesta que aún la recuerden por ese personaje?

-En realidad me lo soléis recordar más los periodistas en las entrevistas que el público por la calle, pero no me molesta en absoluto. Al contrario, creo que es bonito que la gente te recuerde con cariño. El problema viene cuando ese personaje marca mucho tu carrera y no te deja avanzar, como quizá le pasó a Antonio Ferrandis, que durante un tiempo daba igual lo que hiciera que la gente le seguía asociando a Chanquete.

–En las series, ¿puede aplicarse el dicho de que ya no se hacen cosas como las de antes?

-Series como Médico de Familia o ¿Quién da la vez? triunfaron porque estaban muy bien hechas, no porque no echaran otra cosa en la televisión. Hace poco he vuelto a ver algunos capítulos y creo que han envejecido muy bien.

–¿Las nuevas plataformas son una amenaza para el teatro?

-El teatro tiene algo con lo que es imposible competir: es auténtico porque ninguna función es igual a la otra. Pero es cierto que con un capítulo de una buena serie te ve más gente que en toda tu vida en el teatro, aunque llenes las salas cada fin de semana

–¿Qué mujeres, con o sin tacones, le inspiran en su vida?

–Muchas, desde Greta Garbo, que se puso el mundo por montera a María Jesús Valdés, posiblemente la mejor actriz española. Pero también me inspiran mis vecinas, que con sus 80 años tienen inquietud cultural y viven su vida.