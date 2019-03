El Numiato, un barco al otro lado del mundo con raíces mirandesas José González ha estudiado en profundidad el tema. / Avelino Gómez En el siglo XVIII el San Numiato de Miranda de Ebro fue apresado por los ingleses, la British Library, a través del periódico 'The Rentith Gazette' recoge este curioso episodio que podía formar parte de cualquier película SILVIA DE DIEGO Domingo, 24 marzo 2019, 01:33

La historia que vamos a contar podríamos decir que llega a nuestras manos, casi casi, en forma de mensaje dentro de una botella. En este caso, José González es el portador de la curiosa noticia que relaciona a Miranda de Ebro con el mar. Cual ratón de biblioteca la fuente la encuentra dentro de la British Library, en concreto en el periódico 'The Rentith Gazette' de 1781. «Se trata de una publicación especializada y en ella se habla de una embarcación llamada San Numiato de Miranda de Ebro. Lo curioso del caso es que hay muchas embarcaciones que se llaman Miranda pero es la primera que lleva el nombre completo», matiza.

Según sus indagaciones el capitán o algún otro alto cargo de la embarcación estaba relacionado con la ciudad y, por avatares de la vida, acabó llegando a la punta del mundo, en concreto, a Vanuatu, unas islas situadas en el Pacífico Sur. El archipiélago se ubica a unos 1.750 kilómetros al este de Australia y a 500 de Nueva Caledonia. Fue descubierto por una expedición española comandada por Pedro Fernández Quirós en 1606. Otros europeos comenzaron a asentarse en la zona a finales del siglo XVIII, en la década de 1880 Francia y Reino Unido reclamaron regiones del archipiélago y en 1906 acordaron la creación de un marco para gestionar en común las Nuevas Hébridas. «El periódico describe como en estas aguas un barco inglés militar llamado el Príncipe William apresó al español que era el San Numiato. En este barco debía ir el gobernador que llevaba dinero, joyas además de otras importantes posesiones y los ingleses lo sabían».

El siguiente capítulo protagonizado por el «barco mirandés» se pierde, pero José González cree que es porque una vez que los barcos eran atrapados inmediatamente recibían otro nombre. De hecho la embarcación que atrapó al Numiato era en realidad el Guipuzcoano, uno de los mejores buques del siglo XVIII. Construido en Pasaia en 1778, Nuestra Señora de la Asunción, el Guipuzcoano fue el mayor buque de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, de porte de 1050 toneladas y 64 cañones. En 1780, dos años después de su construcción, fue apresado por los británicos que quedaron asombrados por sus características y lo incorporaron a su armada bajo el nombre de Prince William.

Su capacidad de fuego no le impedía contar con enorme espacio de carga, la bodega con 6 metros de altura y casi 13 metros de ancho. Le otorgaban la condición híbrida Guerra/mercante. Sus baos, quilla, sobrequilla, roda, codaste y yugo principal, eran sobredimensionados para la época, y su condición marinera era inmejorable.

Su vida útil para la Compañía y por lo tanto para España fue muy corta ya que en enero de 1780, fue capturado por una escuadra del almirante inglés Rodney. En la actualidad puede contemplarse una réplica del Guipuzcoano en San Sebastián en el Museo de Historia Naval, logró la medalla de plata en el concurso internacional Modelexpo 2000, realizado en Venezuela, auspiciado por la embajada de España

El «Crusoe mirandés»

No es esta la única historia que relaciona a Miranda directamente con el mar. Otra también muy curiosa ocurre 222 años antes, en concreto en 1553 y dentro del 'Libro de la Historia y los Milagros hechos a Nuestra Señora de Monserrat', Da la casualidad que este 2019 se cumplen 300 años de la publicación de Robinson Crusoe del célebre escritor inglés Daniel Defoe y esta es la particular historia del «Robinson mirandés» que no tuvo que enfrentarse a las aventuras y desventuras en solitario durante 28 años en una remota isla desierta pero que sí fue un náufrago.

«Ningún mar en calma hizo experto a un marinero», debió pensar Diego Miranda, natural de Miranda de Ebro que embarcó en un bergantín con otros quince o dieciséis compañeros entre Nápoles y Sicilia. Al llegar a esta zona, las condiciones climatológicas se volvieron adversas y «se levantó un temporal tan recio, que siendo su violencia mucha y la poca resistencia que tan pequeño baje podía hacerle» que todos creyeron morir en medio de la oscuridad de la noche. En el libro se describe cómo todos los ocupantes de la embarcación viendo que el tiempo iba a peor decidieron encomendarse, entre lágrimas, a Nuestra Señora de Monserrat. Suplicaron ser escuchados y prometieron acudir a ver su Santa casa donde publicarían sus misericordias. «Milagros o no la verdad es que dieron contra la isla Volcán, en la que el pequeño bergantín se hizo pedazos pero ninguno de los que iba en él murió. Tres días estuvieron sin comer nada hasta que fueron socorridos por unos marineros de otra isla que estaba muy cerca de allí. Tras conseguir un pasaje, el texto también relata como Diego de Miranda cumple su voto y se publica el milagro datado en 1553», detalla González. Las historia de Miranda y la del Ebro van de la mano. El río tiene una longitud total de 930 km. Su cuenca hidrográfica es la más extensa de España, con una superficie de 86.100 kilómetros cuadrados y entre los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo solo es superado en longitud por el Nilo. Seguro que hay mil y una historia de marineros e incluso de algún que otro pirata y estas tan solo son dos de ellas a la espera de que vean la luz otras muchas. «Los relatos de la ciudad relacionados con el agua son cientos. Miranda y el mar o el Ebro son fuente de riqueza histórica que no hay que olvidar. En época militar también se alude a la paralización total de las tropas y el corte continuo de comunicaciones».