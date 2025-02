Un nuevo proyecto de vida en Miranda

Miranda es una ciudad que ha acogido a muchos migrantes, algunos sde sus testimonios dejan patente que quienes llegaron a la ciudad lo hicieron por ... necesidad.

Desislava Dimitrova Bulgaria

«Miranda es una ciudad muy cómoda en todos los sentidos»

Almería fue el primer lugar al que llegó después de que tras morir su padre «de un día para otro y nos acogiera mi hermano que ya había salido del país». Luego se trasladó a Burgos y desde el año 2014 Desislava Dimitrova, casada con un guipuzcoano, vive en Miranda, una ciudad que en principio le causó «una sensación un poco negativa. No conocía a nadie y me parecía que aquí la gente se mueve mucho por el primo, el conocido, y al venir de fuera te sentías desplazado. Era la sensación que tuve aunque ahora no opino lo mismo. He crecido personalmente y soy capaz de conocer gente nueva por mí misma».

Ya se ha adaptado y apunta que Miranda es «una ciudad muy cómoda en todos los sentidos, para trabajar, para viajar y, como es pequeña eso es muy positivo porque a la larga acabas conociendo a todo el mundo».

Trabaja en un proyecto de salud integral y también en una gasolinera; su situación es legal y eso allana bastante el camino por el que transita en la actualidad. «Me encuentro en un momento de crecimiento y eso ha hecho que cada día esté mejor, pero cuando llegas de fuera las cosas no son sencillas, todo es distinto a lo que tenías y como estás aquí por necesidad, porque nadie emigra por gusto, hay momentos en los que no se pasa nada bien».

Sandra Romero Ecuador

«Muchas veces hablamos igual pero entendemos distinto»

Podía pensarse que cuando el migrante habla el mismo idioma que el de los vecinos del lugar al que llega, como es el caso de la ecuatoriana Sandra Romero, todo es más fácil, pero ella que tras pasar por Pino de Bureba y Sevilla llegó a Miranda hace caso una década, apunta que «muchas veces hablamos igual pero entendemos distinto». Y lo dice ella que se embarcó en la inmigración por amor. «A mi esposo, entonces mi novio, le salió un visado de trabajo y lo que hicimos fue acelerar el matrimonio porque si no mi familia, no me iba a dejar salir soltera con él».Reconoce que el modo en el que ella llegó a España, con todos los papeles arreglados ha hecho que su situación haya sido menos traumática que la de otros migrantes. «Venir con todo legalizado, teniendo mi esposo un trabajo desde el principio, yo no he tenido que sufrir necesidades. No he padecido esa situación». Aun así notó el desarraigo y no poder estar con la familia en momentos tan complicados como la muerte de su madre supusieron «que lo pasara muy mal», y comenta que «el choque cultural es también muy grande. Para mí lo peor fue estar solo con mi esposo, no conocer a nadie y enfrentarte a una vida totalmente nueva fue difícil, pero ahora estoy bien aquí».

Saeda Benaissa Marruecos

«Estoy muy feliz porque aquí soy y me siento libre»

Saeda Benaissa sale adelante sola con sus cuatro hijos, tres chicas y un chico, y tiene que hacerlo así porque después de que llegara a la ciudad hace tres años con ellos y su marido, ahora no sabe donde está su esposo. Se ha acostumbrado a la situación y apunta que en los peores momentos «me ha ayudado Cáritas y trabajo en el taller de tornillos».

Para ella Miranda sí fue el primer lugar al que llegó tras salir de Marruecos y lo que buscaba era «cambiar la vida, encontrar algo mejor para mis hijos;allí no había ni trabajo ni libertad y eso nos obligó a salir para darles un futuro a mis hijos».

La sociedad marroquí, además, presenta todavía costumbres más patriarcales que las que pueden encontrarse aquí y ese descubrimiento ha sido para Saeda «muy importante, aquí yo puedo salir, yo puedo trabajar. La vida me ha cambiado y estoy muy feliz porque aquí soy y me siento libre, así que aunque echo de menos muchas cosas de Marruecos, sobre todo a la familia, de momento no tengo la intención de volver».

En Miranda se encuentra bien, la ciudad le gusta pero se tiene que enfrentar a uno de los problemas que acucian a muchos migrantes «no tengo todavía los papeles, se tarda mucho en conseguirlos y por eso no puedo tener un trabajo como me gustaría. Cuando los consiga seré todavía más feliz».