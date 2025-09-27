Nuevo curso para los pensionistas de Miranda Reiniciaron sus concentraciones de todos los meses

M. A. C. Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:40

El mes de septiembre está asociado a los comienzos puesto que es en el que se ponen en marcha los nuevos cursos acabado el verano. ... Para el colectivo Pensionistas de Miranda también ha llegado el momento de reiniciar sus actividades reivindicativas, que no son otras que las de defender unas pensiones dignas y un sistema público de servicios de calidad para toda la ciudadanía. Los últimos sábados de mes, como lo ha sido éste volverán a reunir a los pensionistas frente a la sede de la Junta para que sus peticiones sean escuchadas. En esta ocasión no faltó el la denuncia del genocidio de Israel y el apoyo al pueblo palestino. Además, se recordó al recientemente fallecido Chomón, uno de los impulsores del colectivo y habitual participante en los actos reivindicativos.

Temas

Miranda de Ebro