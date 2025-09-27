El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
las reivindicaciones siguen siendo las mismas. A. G.

Nuevo curso para los pensionistas de Miranda

Reiniciaron sus concentraciones de todos los meses

M. A. C.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:40

El mes de septiembre está asociado a los comienzos puesto que es en el que se ponen en marcha los nuevos cursos acabado el verano. ... Para el colectivo Pensionistas de Miranda también ha llegado el momento de reiniciar sus actividades reivindicativas, que no son otras que las de defender unas pensiones dignas y un sistema público de servicios de calidad para toda la ciudadanía. Los últimos sábados de mes, como lo ha sido éste volverán a reunir a los pensionistas frente a la sede de la Junta para que sus peticiones sean escuchadas. En esta ocasión no faltó el la denuncia del genocidio de Israel y el apoyo al pueblo palestino. Además, se recordó al recientemente fallecido Chomón, uno de los impulsores del colectivo y habitual participante en los actos reivindicativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Paloma San Basilio: «Me horroriza el empoderamiento femenino»
  10. 10 Cancelan «hasta nuevo aviso» el mercadillo y las actividades del Espacio Open de la fábrica Artiach de Zorrozaure

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nuevo curso para los pensionistas de Miranda

Nuevo curso para los pensionistas de Miranda