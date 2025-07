Los nueve policías locales en prácticas de Miranda patrullan con ropa prestada al no tener uniformes

La incorporación de nueve agentes ayudará a paliar la escasez de personal que ha sufrido Policía Local en los últimos años. Los nuevos efectivos están ... aún completando su periodo de formación durante el verano, unas prácticas que no están siendo del todo sencillas. Y es que no han recibido los uniformes ni el material necesario para desarrollar su trabajo.

De hecho, salen a la calle sin el equipamiento básico de defensa, que incluye elementos como los grilletes, guantes anticorte o chalecos antibalas. Una semana después de sumarse a la plantilla, todavía no han recibido su ropa, por lo que utilizan las que les prestan sus compañeros o uniformes viejos y en mal estado. «No es lógico tener a profesionales a los que no dotas ni de los medios mínimos para desempeñar sus funciones con seguridad y eficacia», aseguran los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y SPPME.

La situación era aún más sangrante en los primeros días, cuando ni siquiera les entregaron las emisoras de radio para comunicarse con la centralita y con el resto de agentes. Ante las quejas formuladas por los sindicatos, las emisoras ya han sido entregadas, pero el resto del material sigue pendiente.

Los representantes de la plantilla han trasladado al concejal de Seguridad Ciudadana sus quejas por la precaria situación en la que se encuentran los nueve agentes en prácticas ya que consideran que es una «falta total de previsión por parte de la Jefatura de Policía Local, a pesar de que ha contado con más de cinco meses para organizar la llegada de los nuevos efectivos».

La situación, lamentablemente, no es nueva para los funcionarios en prácticas , que se han enfrentado a una dejadez similar durante su estancia en la academia de Ávila. Y es que entonces, la comisaría de Miranda tampoco les hizo llegar las prendas necesarias estipuladas por la dirección del centro, pasando varios meses con solo dos polos de invierno y careciendo de la ropa de verano. «Esta carencia llegó al extremo de obligar al resto de aspirantes de Castilla y León a posar en junio en la foto oficial de con manga larga porque los de Miranda no tenían la ropa de manga corta. A diferencia del resto de jefaturas de la comunidad, la de la ciudad no les había enviado las prendas».

Pero más allá de los uniformes, los sindicatos no ocultan su preocupación por la forma en la que se está llevando a cabo la incorporación de los policías en prácticas. «La jefatura ha ordenado que vayan con un solo agente a patrullar, con los riesgos que pueden producirse en una intervención». Lo lógico es que los efectivos que aún están en periodo formativo, vayan con un par de veteranos y puedan aprender con el ejemplo, y no que asuman «más responsabilidades de las que les corresponden».

Por este motivo, los representantes de la plantilla piden una «solución inmediata que garantice la seguridad y dignidad profesional» de sus compañeros, así como una «revisión profunda» de los procedimientos internos que han llevado a esta situación «inadmisible».