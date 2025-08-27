Todavía sin noticias de los nuevos uniformes para la Policía Local de Miranda

El Gobierno autonómico aprobó a mediados de abril, en el Consejo de Gobierno, la Ley de Coordinación de Policías Locales de la comunidad autónoma. La ... nueva norma se alinea, según la Junta, con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Ley de Bases del Régimen Local, garantiza la autonomía municipal y, al mismo tiempo, refuerza la coordinación autonómica.

Esta ley nació con el objetivo de coordinar y homogeneizar la labor de las Policías Locales en los distintos municipios de la región. Entre las principales novedades, se encuentran nuevas competencias atribuidas a los agentes locales, tales como ejecutar órdenes emitidas por la Junta, actuar en ámbitos como el medioambiente, la protección de la mujer y los menores o realizar inspecciones relacionadas con intereses y bienes del ejecutivo.

Sin embargo, existe un apéndice del nuevo reglamento que lleva tiempo siendo un quebradero de cabeza tanto para las administraciones locales como para los propios agentes. Y es que la norma regulará aspectos relativos a la uniformidad, el armamento y el tipo de vehículos utilizados por la Policía Local.

Como avanzó ELCORREO allá por diciembre de 2023, la idea del Gobierno autonómico es renovar la uniformidad de todos los policías municipales de Castilla y León. Con el paso de los meses, se marcó 2025 como el curso en el que sacar adelante la nueva normativa y, por ende, llevar a cabo el cambio de vestuario. Pero, con el calendario rozando septiembre, no hay noticias del nuevo uniforme.

La información que se maneja en el seno de la Concejalía de Seguridad Ciudadana sigue siendo la misma que dos años atrás. Se desconoce si cambiará el color del vestuario, el diseño o todo el uniforme policial completo, de ahí que desde el departamento municipal sólo se hayan ido renovando los elementos del vestuario que no tienen color identificativo.

Motivos

Entre los motivos que subyacen a esta revisión de la normativa, se encuentran las diferencias notables entre las zonas urbanas y rurales, la diversidad en las estructuras de las fuerzas policiales, una notoria escasez de efectivos en las zonas menos pobladas, el envejecimiento de las plantillas policiales, la falta de liderazgo en algunas áreas y la baja presencia femenina en los cuerpos.

Además, con el tiempo, se ha observado un incremento gradual en las responsabilidades de la Policía Local, lo que demanda una mayor especialización y profesionalismo. La ley aborda temas clave como la flexibilización de la promoción interna, la movilidad de los efectivos, el desarrollo de la carrera profesional policial, la actualización de los programas de formación y la búsqueda de una mayor uniformidad entre los cuerpos de Policía Local.

Este último punto es el que afecta a la renovación del vestuario de los agentes mirandeses, que cambiarán de uniforme, sí, pero aún no se sabe cuándo, para alinearse con el resto de cuerpos municipales de la comunidad autónoma. Tanto Policía Local de Miranda como el propio Consistorio siguen expectantes.