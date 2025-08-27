El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nueva normativa se aprobó en abril y todavía no hay novedades acerca de la nueva uniformidad. Avelino Gómez

Todavía sin noticias de los nuevos uniformes para la Policía Local de Miranda

La Junta de Castilla y León tenía previsto vestir a todos los agentes municipales de la comunidad de la misma forma durante 2025

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:04

El Gobierno autonómico aprobó a mediados de abril, en el Consejo de Gobierno, la Ley de Coordinación de Policías Locales de la comunidad autónoma. La ... nueva norma se alinea, según la Junta, con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Ley de Bases del Régimen Local, garantiza la autonomía municipal y, al mismo tiempo, refuerza la coordinación autonómica.

