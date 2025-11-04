El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Dará este miércoles una charla en la Casa de Cultura. E. C.
Pablo Oyagüez. Médico y activista por la Sanidad Pública

«Hemos normalizado datos y listas de espera en la Sanidad que antes nos indignaban»

Los recortes, la gestión y las externalizaciones han llevado al sistema público a un «estado de salud muy delicado»

Raúl Canales

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:49

Comenta

Pediatra y miembro destacado de las plataformas burgalesas en defensa de la Sanidad Pública, Pablo Oyagüez formó parte del grupo de expertos al que recurrió ... la consejería regional en la época del coronavirus. Esa experiencia le permite afirmar con rotundidad que la mayor parte de promesas que se hicieron entonces para mejorar el sistema sanitario no se han cumplido. Hoy ofrecerá una charla en la Casa de Cultura a las 19.00 horas y esbozará detalles de la base de datos que lleva tiempo elaborando y que permite sacar una radiografía bastante exacta del sistema sanitario en Castilla y León sin el maquillaje institucional.

