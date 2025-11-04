«Hemos normalizado datos y listas de espera en la Sanidad que antes nos indignaban»

Pediatra y miembro destacado de las plataformas burgalesas en defensa de la Sanidad Pública, Pablo Oyagüez formó parte del grupo de expertos al que recurrió ... la consejería regional en la época del coronavirus. Esa experiencia le permite afirmar con rotundidad que la mayor parte de promesas que se hicieron entonces para mejorar el sistema sanitario no se han cumplido. Hoy ofrecerá una charla en la Casa de Cultura a las 19.00 horas y esbozará detalles de la base de datos que lleva tiempo elaborando y que permite sacar una radiografía bastante exacta del sistema sanitario en Castilla y León sin el maquillaje institucional.

–Empleando un simil médico, ¿la sanidad burgalesa está en planta o en la UVI?

–No es un diagnóstico tan sencillo, pero podemos decir que es un paciente en estado crítico al que no basta con aplicarle medidas de choque, sino que son necesarias medidas estructurales.

–¿Cómo ha llegado a esa situación crónica?

–Básicamente por infrafinanciación y por mala gestión. Hay estudios que demuestran que desde 2010 hasta hoy se han dejado de presupuestar más de 5.000 millones de euros en Sanidad, pero no solo hay que valorar que hay menos dinero cuando el coste de la vida se ha encarecido, sino la forma de gastarlo. Principalmente se ha recortado en Atención Primaria, inversiones, profesionales... y así te encuentras con que hay médicos sin especialidad atendiendo en pueblos, es decir médicos low cost, que es algo escandaloso.

–La Atención Primaria, ¿es el gran olvidado de la Sanidad Pública?

–Sí, a pesar de que está demostrado que cada euro que se invierte en ella reduce el gasto del sistema sanitario porque mejora la salud de la ciudadanía y evita otros gastos mayores a medio plazo. Es eficiente en términos médicos y económicos, sin embargo, cuando miras las estadísticas ves que se ha reducido la actividad en consultas o visitas a domicilio. Todo tiene un efecto dominó y el resultado más inmediato es que aumentan las listas de espera y que se saturan otros servicios como Urgencias, porque si un paciente tiene que esperar diez días para que le vea su médico de cabecera, acaba acudiendo a Urgencias.. Eso hace que al final metas más recursos a Urgencias cuando ese dinero debería ir a Atención Primaria.

–¿Hemos normalizado las listas de espera?

–Lamentablemente sí. Lo que antes nos parecía indignante ahora nos lo quieren vender como datos relativamente buenos porque hemos mejorado, pero en realidad nunca hemos llegado a recuperar las cifras previas a la pandemia, que ya eran preocupantes. Pero los planes de choque no están enfocados a aumentar plantillas o dotarse de más medios, sino a que el personal existente meta más horas extra o a externalizar parte de la actividad. Así reduces las listas de espera a corto plazo, pero es pan para hoy y hambre para mañana.

–Según los datos, ¿Miranda es un buen lugar para enfermar?

–Depende que estadística analicemos y con quién la comparemos. La demora para una operación es algo inferior a la media pero también se ha multiplicado más que en otras ciudades la lista de quienes esperan consulta, por lo que los datos son un poco engañosos. No hay tantos esperando operación porque no tienen aún diagnóstico. En general podemos decir que en los servicios que ofrece el hospital Santiago Apóstol, Miranda no está mal, pero hay que tener en cuenta que no tiene todas las especialidades y que hay mirandeses que se tratan en otras localidades y que se ven afectados por los mismos problemas que el resto de la comunidad autónoma.

–Se suponía que una de las enseñanzas del coronavirus era que España necesitaba invertir más en investigación y Sanidad. ¿Qué fue de aquellas promesas?

–Hubo que asumir una sobreinversión y muchos avisamos de que si no se tomaban medidas estructurales iban a ser solo fuegos artificiales. Tuvimos que gastar mucha pólvora en frenar la pandemia pero después no se mantuvo la apuesta para acometer mejoras estructurales, y casi todas las propuestas que se hicieron, han quedado en el cajón. España tiene un modelo muy bueno y posiblemente mejor que otros países, pero hay que cuidarlo, y ahora mismo destina un 6,6% de su PIB cuando la media en la Unión Europea está en 7,2%.

–A nivel ciudadano, ¿la pandemia hizo que valorásemos más la Sanidad Pública?

–Sí, pero todo aquel esfuerzo que la gente aplaudió del personal sanitario se ha difuminado porque la gente siente que el sistema no funciona bien, y cuando estás desesperado, te buscas la vida. Si no te dan una consulta, acabas recurriendo a la sanidad privada. Y la sanidad privada parasita a la pública con las externalizaciones, las mutualidades o con consultas menores, pero cuando los casos son graves, los pacientes acaban regresando a tratarse a la pública porque sabe que es mejor.

–Para los profesionales, ¿es más rentable lo privado?

–No se gana más, pero si no se atienden otras cuestiones como la conciliación familiar o hacer más atractivos ciertos destinos con plazas de difícil cobertura, cada vez habrá más fuga de profesionales.