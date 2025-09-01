El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Non Servium está en plena gira de presentación de su disco Criatura. E. C.

Non Servium completa un festival Antorcha de Miranda que aspira a superar los 2.000 asistentes

La organización ha hecho un esfuerzo para tener un «cartelazo» y el presupuesto se ha disparado hasta los 150.000 euros

T. C./ R. C. G.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:01

El espíritu del oi y el Imperio del mal, algunas de las canciones más famosas de Non Servium, volverán a sonar en noviembre en el ... pabellón Multifuncional de Bayas. Y es que el grupo mostoleño repetirá en el festival Antorcha. Aunque el cartel estaba ya cerrado tras la confirmación de los suecos Perkele, la organización anunció la semana pasada que estaba preparando una sorpresa final. El misterio se ha desvelado y será Non Servium, sin duda uno de los grupos más en forma del panorama estatal, el que se subirá a las tablas de un escenario que ya pisó en la primera edición.

