Non Servium completa un festival Antorcha de Miranda que aspira a superar los 2.000 asistentes

El espíritu del oi y el Imperio del mal, algunas de las canciones más famosas de Non Servium, volverán a sonar en noviembre en el ... pabellón Multifuncional de Bayas. Y es que el grupo mostoleño repetirá en el festival Antorcha. Aunque el cartel estaba ya cerrado tras la confirmación de los suecos Perkele, la organización anunció la semana pasada que estaba preparando una sorpresa final. El misterio se ha desvelado y será Non Servium, sin duda uno de los grupos más en forma del panorama estatal, el que se subirá a las tablas de un escenario que ya pisó en la primera edición.

«Hemos hecho un gran esfuerzo para tener un cartel con muchos grupos que encabezan los mejores festivales del país y con otros que no es tan habitual verles. Es un auténtico cartelazo», resume Claudia Michelena, secretaria de la asociación cultural La Barraca Itinerante, colectivo mirandés que organiza un evento que este año aspira a consolidarse y superar los 2.000 asistentes. A falta de tres meses, ya ha vendido más de un tercio de las entradas y la próxima semana comenzará la distribución de las físicas.

«La primera edición fue un éxito y volver a meter 2.000 espectadores no es fácil», asegura. Pero es la cifra necesaria para cubrir gastos, ya que «el presupuesto se ha disparado» y el presupuesto total rondará los 150.000 euros, dinero que hay que sacar casi íntegramente de entradas y barra porque la ayuda municipal solo alcanza el 10%. «El primer año sacamos adelante el festival sin ningún tipo de ayuda. Ahora tendremos una subvención que, comparada con otros festivales, creemos que es muy baja ya que no valora que casi todo el público que viene a Antorcha es de fuera de la ciudad, con el impacto económico que eso tiene en la hostelería y los hoteles», apunta Michelena, quien recuerda que además de la música, el festival trata de promocionar otros aspectos de la ciudad. Por eso se repetirán las visitas guiadas al campo de concentración, y como novedad, habrá conciertos matinales gratuitos en la Fábrica de Tornillos «para que los puedan disfrutar todos los mirandeses sin necesidad de comprar entrada».

Paralelamente al festival, la asociación La Barraca Itinerante tiene en mente otros proyectos que presentará en breve «con los que pretendemos enriquecer la agenda cultural de la ciudad con ideas novedosas. Miranda tiene mucho potencial y solo necesita un empujón y que nos lo creamos todos un poco más», recalca Michelena.

La incorporación de Non Servium, «banda que representa muchos de los valores que compartimos como organización», supone un espaldarazo para un cartel que ya contaba en sus filas con Segismundo Toxicómano, Kaos Urbano, Sons of Aguirre y Arpaviejas, nombres que se repiten con frecuencia en los grandes festivales del país. La representación internacional correrá a cargo de Perkele, banda sueca que está considerada un referente de la escena oi y que solo suele tocar en las grandes capitales cuando está de gira, mientras que uno de los reclamos que hace diferente a Antorcha es que contará con el retorno de Decibelios, banda disuelta a finales de los 80, además de promocionar a grupos emergentes como Chulería Joder o Disaster Jacks.