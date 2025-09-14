El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se eliminará la arena y se instalará una superficie de caucho. Avelino Gómez

Neopark renovará la zona de juegos del Antonio Cabezón en Miranda por 86.220 euros

Antis reformará la acera de Ronda entre la 'm' y el Antonio Machado por 191.556 euros y lo hará en dos semanas menos de lo fijado en el pliego

Cristina Ortiz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:02

Neopark SL será la empresa encargada de renovar la zona de juegos infantiles del parque Antonio Cabezón y lo hará por un importe de 86.220 euros, un 10% menos del precio fijado en la licitación del contrato, en la que se había establecido un máximo de 100.085 euros (más IVA).

La firma conquense adjudicataria de la obra presentó la oferta más económica de las tres que se remitieron al Consistorio para cumplir con una obra que se centra en la eliminación del arenero, construyendo el drenaje de la superficie, y la sustitución por un suelo de caucho, así como la incorporación de nuevos elementos de juego, con el fin de hacerlo más atractivo y poder descongestionar otros parques infantiles céntricos.

En estos momentos, Miranda cuenta con 28 parques infantiles, de los que varios de ellos ya disponen de caucho continuo como suelo, pero otros no; y el objetivo del departamento de Obras es que esa acabe siendo la superficie de todos ellos, por entender que «es más limpio y no es arrastrado por el viento como la arena», apuntó el concejal del área, Adrián San Emeterio.

Por otro lado, también se ha adjudicado la renovación de la acera de Ronda del Ferrocarril entre la 'm' y el parque Antonio Machado, si bien ahí sólo ha habido que comprobar si la única empresa que presentó oferta cumplía con los requisitos fijados en el pliego, y lo hacía.

Así que la actuación se ha adjudicado a Antis, que en estos momentos está llevando a cabo la renovación integral de un tramo de la calle Arenal, por un importe de 191.556 euros (más IVA). Importe que supone una rebaja de 9.262 (el 4,6%) sobre el importe fijado por el Consistorio en la licitación que era de 200.818.

Además, la constructora riojana también ha incluido en su propuesta ampliar en dos años el tiempo de garantía de la obra y la reducción en dos semanas de la duración de los trabajos materiales, para los que había 4 meses.

