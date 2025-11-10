Una Navidad en Miranda de comidas de trabajo, cenas con amigos y catering en casa

Todavía quedan huecos libres, pero las agendas de algunos restaurantes mirandeses empiezan a estar completas para algunas fechas concretas de aquí a final de año. ... Reunirse alrededor de una mesa sigue siendo un clásico de esta época y es algo que agradecen los establecimientos de hostelería, para los que esta época de celebraciones con la comida como protagonista les supone un incremento de hasta un 40% respecto a la facturación de los meses más flojos, como pueden ser los del primer trimestre del año. Un porcentaje que prevé alcanzar Jesús Conde, responsable de Carbón y Bocca, porque «se han adelantado las reuniones de empresa, con muchas ya en noviembre;y se ha disparado la demanda de comida para llevar».

Además de llenar las mesas de los restaurantes durante los días claves de celebraciones navideñas, cada vez reciben más encargos de catering, sobre todo, para el plato principal, ya sea de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o Reyes. «Lo de este año está siendo sorprendente. Tenemos gente que es asidua, pero también hay mucha gente nueva. Hay un tipo de cliente que aunque los abuelos o los padres ya no cocinen, se siguen juntando en casas pero tirando de pedidos. Se nota que cada vez se estila más», reconocía.

Eso sumado al hecho de que además se empieza antes con las celebraciones navideñas, contribuye, en su caso, a elevar notablemente la facturación. La 'campaña' arrancó el fin de semana pasado y para el próximo tienen muchas reservas tanto para comer como para cenar de gente que se reúne con la Navidad como excusa. Eso sí, tiene claro que en el caso de las 'quedadas' de empresas, cada vez se opta más por las comidas; mientras que en el caso de las cenas, los grupos suelen ser de amigos.

También Íñigo Ruiz, de La Vasca, reconoce que cada vez se adelantan más las celebraciones. Alrededor de las mesas de la calle Olmo se empezaron a reunir compañeros y amigos el pasado fin de semana, un preparativo para éste en el que empieza lo fuerte de una temporada que tiene llena. Hasta después de Reyes (cierra los últimos días del año) no hay huecos para comer o cenar los fines de semana, salvo en el puente. Está casi completo desde hace mucho tiempo, ya que «el 90% son los mismos clientes, muchos grupos de amigos, de un año para otro» y reservan antes de salir del restaurante. Eso sí, muchos han cambiado el horario y han pasado de quedar para cenar a hacerlo para comer, tanto viernes como sábado o, incluso, domingo. Es una cuestión de cambio de hábitos y también de edad. Clientes de entre 30 y 40 hay muchos que acuden de noche, pero a partir de esa edad cada vez más eligen el día.

No tienen, de momento, problemas de espacio en Horno de San Juan, sus salones son muy grandes y están acostumbrados a dar de comer a grandes grupos. De hecho, aunque la campaña de Navidad es importante para el restaurante, no es el momento álgido, reconocen que, en su caso, se concentra mucha más actividad en San Juan del Monte. También en la temporada alta de turismo en la zona. Tudanca aloja a muchos grupos a pensión completa. De hecho, esta misma semana, el viernes, prevén dar de comer a unas 400 personas.

De momento, de cara a las celebraciones navideñas valoran que han entregado muchos presupuestos y muchas propuestas pero que todavía están pendientes de un buen número de contestaciones. «Tenemos bastantes reservas grandes para el fin de semana del 19 al 21 de diciembre y está bien ya el 13, mientras que para noviembre aún hay mucha disponibilidad», apuntó Beatriz Cardero, directora del restaurante y del hotel; a la que también ha llamado la atención el mayor interés por reservar para comer en lugar de para cenar, que era lo habitual en estas fechas. «Las noches cuesta más».

Sí perciben un crecimiento, como Conde, en las reservas para los días clave de las fiestas, Navidad, Año Nuevo y Reyes. «Las familias grandes han reservado con bastante antelación».

Comparte puntos de vista con Rocío Óñez, de Casa Mima que, aunque está convencida de que los huecos que quedan para cenar en los próximos fines de semana se irán llenado, tiene claro que quedar para comer va ganando enteros tanto en esta época como en muchas otras. «Ese cambio se nota en el día a día del restaurante y en estas fechas tan típicas», reconoció.

En su caso, al igual que en el de Horno de San Juan, tiene hueco para acoger grupos sin problemas con la excepción del 13 de diciembre (cierra Navidad y Año Nuevo). «Tengo muchos presupuestos hechos y menús adaptados, pero salvo para el 13, que tengo incluso gente en reserva, para el resto de los días hay sitio». Distinta es la situación para Reyes, ese día está completo, ya tiene cerradas las reservas. Salir a comer esa jornada es un clásico en la ciudad.

No pueden comparar con ediciones anteriores en El Convento, aunque Koldo Madariaga, valora positivamente la acogida, ya que las reservas para celebraciones navideñas están funcionando muy bien. Para las fechas claves –12, 13, 19 y 20 de diciembre– prácticamente no tienen sitio para comer, pero para el resto y para cenar, sí que hay. Y es que ese cambio de tendencia es compartido por todos los responsables de restaurantes mirandeses. Una actividad que complementan con el catering del Espino, que cuenta con muchos eventos que atender en esta época del año. La 'campaña' de final de año la abrieron hace un par de semanas en Burgos, con el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en la que tuvieron al rey, Felipe VI, como comensal.