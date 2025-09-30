El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Uno de los agricultores de Valluércanes ya participó en un ensayo la campaña pasada. E. C.

Naturalia trabaja con agricultores en certificar su humus e iniciar la producción

La entidad se ha unido a Naturfera, de La Ribera, en la búsqueda de apoyos económicos y de análisis específicos

Cristina Ortiz

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:03

Naturalia Bureba quiere crecer y hacerlo dando pasos firmes. Los primeros ensayos de cultivos tratados con su humus de lombriz y sus fertilizantes orgánicos han ... sido exitosos, pero sus responsables están convencidos de que los productos tienen margen de mejora (llevan sólo dos años con ello) y, por supuesto, también su producción y comercialización.

