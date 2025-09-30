Naturalia trabaja con agricultores en certificar su humus e iniciar la producción

Naturalia Bureba quiere crecer y hacerlo dando pasos firmes. Los primeros ensayos de cultivos tratados con su humus de lombriz y sus fertilizantes orgánicos han ... sido exitosos, pero sus responsables están convencidos de que los productos tienen margen de mejora (llevan sólo dos años con ello) y, por supuesto, también su producción y comercialización.

Y en ello están trabajando de lleno. Para empezar, la entidad ha cerrado un acuerdo con Naturfera, una empresa de similares características en la zona de La Ribera, entre Torresandino y Roa de Duero; con la que, de manera coordinada, van a tratar de buscar el apoyo de asesorías agrícolas, universidades e institutos como Itacyl para mejorar y certificar la calidad de sus productos en el marco de un programa denominado 'Regenerando suelos y territorios'.

«Queremos que nos apoyen en los ensayos, porque hay que hacer muchas analíticas de terreno, de microbiología, de producto, de savia del cultivo... Necesitamos financiación y una entidad investigadora que nos avale los resultados», explicó Alejandro García, técnico de Naturalia Bureba, convencido del potencial del producto que están haciendo.

De manera paralela, tratan de implicar a agricultores de ambas zonas, tanto de producción ecológica como tradicional, para que de cara a la siembra de la nueva campaña de cereales como trigo o cebada en las próximas semanas, empleen sus 'vitaminas', ya sea el humus de lombriz o los bioestimulantes, que inyectan microbiología al suelo.

«La idea es que puedan utilizar estos productos locales y puedan quitar poco a poco otros que vienen de fuera y se les encarecen año a año como el fertilizante NPK, los abonos de síntesis o los fitosanitarios. Son, además, lo que les están restringiendo desde Europa por contaminación y empobrecimiento de los suelos», señaló García; satisfecho con la acogida de los agricultores de la zona de cara a la realización de los ensayos y que confía en que cada vez sean más los que les respalden.

Planta de compostaje

El objetivo fundamental pasa porque una vez que esté lista la planta de compostaje de Pancorbo, en la que esperan que las obras finalicen en un mes, tener ya un método, un 'abono' bueno y que sea positivo para el territorio, para las explotaciones agrícolas locales.

«Gracias a los viveros de Aspodemi ya hemos ido experimentando con el producto, modificando la mezcla, el proceso... Y ahora lo que tenemos que hacer es llevar la experiencia a una planta más grande», reconoció. el técnico de Naturalia, que confía en que de cara a la campaña del próximo año el proyecto en el que están inmersos tenga carácter provincial. Y es que la producción actual, la mezcla que quieren certificar, da para los campos de ensayo y poco más.

«La capacidad que tenemos ahora nos permite probar los procesos, transformación a líquido, aplicación a campo... No estamos aún en la fase de comercialización. Las ventas son testimoniales en este momento», destacó.

Por otro lado, de manera paralela seguirán trabajando para producir planta silvestre y árboles frutales autóctonos, que requieren un menor consumo de agua, menos mantenimiento y son más resistentes a la sequía. «Queremos crear a futuro un vivero forestal y arbustivo».

Por otro lado, el colectivo apoyará a la Mancomunidad Desfiladero y Bureba, en la búsqueda de un acuerdo con Sodebur, sociedad de desarrollo provincial, para que se pueda prolongar un año más el programa de recogida de residuos puerta a puerta para luego compostarlos en la planta de Pancorbo. Una actividad que se realizó durante un año gracias a la financiación de la Fundación Cotec.