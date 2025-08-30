El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El grupo colombiano se incorporó ayer. E. C.

La música tradicional volvió a inundar las calles de Miranda

Los grupos de Guatemala, Portugal y Colombia ofrecieron un 'aperitivo' por la mañana como antesala del Festival Internacional

María Ángeles Crespo

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:31

Desde el jueves en Miranda se están escuchando músicas llegadas de otros países ya que los tres grupos folklóricos participantes en el Festival Internacional organizado ... por el mirandés Jacinto Sarmiento, comenzaron a mostrar parte del amplísimo repertorio de sonidos y danzas de su cultura. Danzas ancestrales como lo está siendo en el caso de los guatemaltecos de la Academia de Arte Raxela, o las que vienen llamándose tradicionales en lo que muestran tanto el grupo portugués Abitureiras como el llegado desde Colombia Sintana, que se incorporó ayer a la cita.

