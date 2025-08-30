La música tradicional volvió a inundar las calles de Miranda

Desde el jueves en Miranda se están escuchando músicas llegadas de otros países ya que los tres grupos folklóricos participantes en el Festival Internacional organizado ... por el mirandés Jacinto Sarmiento, comenzaron a mostrar parte del amplísimo repertorio de sonidos y danzas de su cultura. Danzas ancestrales como lo está siendo en el caso de los guatemaltecos de la Academia de Arte Raxela, o las que vienen llamándose tradicionales en lo que muestran tanto el grupo portugués Abitureiras como el llegado desde Colombia Sintana, que se incorporó ayer a la cita.

Se esperaba que estuvieran todos los colectivos para realizar la ya habitual recepción oficial en el Ayuntamiento. Un encuentro que es esperado siempre con mucha expectación por los ediles que participan en él ya que desde hace unos años a esta parte se ha convertido en tradición que todos o casi todos los grupos conviertan el salón de plenos en improvisado escenario.

Ayer las danzas que se bailaron fueron las que interpretó el grupo de Guatemala. Por su parte Colombia y Portugal optaron por ofrecer música de sus países para deleitar a los presentes.

El improvisado espectáculo llegó después de que se produjera el intercambio de regalos una vez que la alcaldesa les diera la bienvenida y agradeciera a todos su compromiso con la «conservación de la cultura de vuestros países a través del folklore».

También quiso destacar que con su presencia por la calles de Miranda hubieran puesto «alegría desde el momento en que llegasteis».

Una alegría que se puso de manifiesto en el desfile que realizaron desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Antonio Machado. Sus ropajes y ritmos sorprendieron al público que pudo de esta manera disfrutar con un pequeño aperitivo de lo que pusieron sobre el escenario a partir de las siete de la tarde. Una cita en la que además de los invitados actuó también el grupo anfitrión, Jacinto Sarmiento. Sus integrantes, pese a las dificultades siguen apostando por el festival y así han llegado a a XXXVII edición que ayer bajó el telón.