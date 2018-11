La música con proyección suena La Regadera con su característico ska reggae rock finaliza disco. / Avelino Gómez La Pesadilla de Freud, Noites de Rock e Meigas y La Regadera concluyen sus nuevos trabajos discográficos SILVIA DE DIEGO Domingo, 25 noviembre 2018, 02:01

Ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero todos tienen un denominador común, no viven de la música pero la música forma una parte esencial en sus vidas. Viajes interminables en carretera, un aluvión de horas para poder cantar un minuto o «el yo me lo guiso, yo me lo como», son frases y experiencias afines a todos ellos que trabajan a diario para ofrecernos diferentes formas de entender la música.

Brian Left comenzó su proyecto hace ahora cinco años. Sus inicios fueron «cantando a escondidas y sin que nadie lo supiera», pero tras conocer a través de internet la existencia de un concurso decidió presentarse con una de sus creaciones. «Tuvimos suerte y resultamos finalistas así que nos tocó ir a Madrid para cantarla y, a partir de ahí he seguido trabajando en ello», explica este joven que lanzó un disco en 2014. «Me puse en contacto con una página que hacía discos y fui a la capital a grabarlo. El CD se vendió bastante bien».

Lo curioso de Brian es su pasión por formar parte del fenómeno talent show y, muestra de ello, es que se ha presentado a todos los castings habidos y por haber, Got Talent, Factor X, Tu sí que sí, Operación Triunfo o La Voz forman parte de su lista. «Tengo experiencias de todo tipo. La mayoría un poco negativas porque al final está todo preparado y te enteras después. Por ejemplo, en el casting de Factor X estuvimos 12 horas en la cola y al día siguiente nos enteramos que la cola era simplemente para atrezzo de las imágenes que se verían por televisión. De los 10.000 que estábamos ya tenían a once seleccionados. En Got Talent el tiempo de espera fue de 16 horas esperando para uno minuto».

A pesar de los noes Brian no desfallece. «Yo creo que por insistente algún año dirán, venga va, que sí, que te cogemos por pesado», bromea.

Junto a los talent show otra de las metas de Brian Left es conseguir hacerse un hueco en el festival de Eurovisión. En España desde hace un par de años existe la opción de presentar canciones para que luego las canten los representantes escogidos que salen directamente de OT. «Tenía dos canciones preparadas y las he enviado», asegura pero, como a todo intérprete, le gustaría poder ser él mismo el que esté sobre el escenario así que su apuesta pasa por la presentación a Eurovisión por otros países que sí lo permiten. «Este año he mandado mi candidatura a Suiza, Reino Unido y lo voy a enviar también a Rumanía», aclara.

El tema presentado para la nueva edición bajo el título de Stronger en inglés y Guerrero en español es «una balada pop gótica» fruto «de haber pasado por una época mala y de salir con fuerzas renovadas». Junto con su músico Víctor Andrei siguen dándole vueltas a nuevos temas pero uno de los trabajos más curiosos que espera sea realidad. «Bajo el nombre Zumo de Alcachofa queremos hacer un grupo de los muchos que coincidimos en los casting. Estamos preparando algo», sonríe.

Lo más inmediato de Brian Left pasa por su participación el próximo 6 de diciembre en Valencia en un concurso cuyo formato es un «minieurovisión» y donde ha pasado a la final.

Rock y Folck

Por su parte, Héctor Jorrín forma parte de dos proyectos con clara proyección musical en el panorama musical mirandés. La Pesadilla de Freud y Noites de Rock e Meigas. Como Pesadilla de Freud acaban de lanzar su último trabajo que se llama 'El Triángulo Perfecto'. «Once temas que mantienen su esencia de rock tradicional aunque con melodías más alegres y estribillos más pegadizos», matiza. Un total de once canciones que hablan de amor, de problemas de la vida cotidiana, los refugiados, los hijos o de la ciudad. «Cada día un poco más, es un tema fruto del descontento que se trasmite a menudo desde algunos grupos en las redes sociales. Todo el mundo se queja, me salió el sentimiento mirandilla que transmite que la ciudad con sus defectos y virtudes te gusta cómo es. Hago guiños a frases y a lugares típicos de aquí».

El próximo 6 diciembre harán la presentación oficial en La Madre a partir de las 20.30 horas fruto de un proyecto en el que colabora también el Ayuntamiento. «Hacemos intercambio con grupos de fuera para dinamizar el panorama musical en la ciudad. Compartiremos escenario con la formación de Logroño Ático 8 que tocan power pop y también estarán con nosotros representantes de otras formaciones musicales de aquí como La Regadera, Dios es Kristo, Loud o Hierónice».

Con el grupo Noites de Rock e Meigas el trabajo pasa por la confluencia de estilos muy dispares. «Somos una fusión de rock, punk con folklore gallego y últimamente también incluimos tintes celtas aunque las mayoría de las canciones son en gallego».

Un total de 13 personas forman parte de «este nutrido grupo de amigos» de todas las partes de la geografía española que «se compaginan perfectamente» en esta mezcolanza de sonidos. Su innovadora propuesta obtuvo un merecido reconocimiento en el último Sarmiento Folck Rock celebrado en la localidad vallisoletana de La Seca donde resultaron vencedores.

Su fuerza en el escenario también recibía un gran abrazo en su participación en las Noches de Altamira el pasado mes de septiembre o en la Plaza de España en una de las ediciones de Distrito de Domingo y en Villanueva Soportilla. «Nosotros no paramos, hemos acabado de grabar el disco y aún estamos decidiendo el título. En próximas fechas, fruto del reconocimiento obtenido en Valladolid grabaremos el videoclip del tema popular gallego Pousa que nosotros hemos adaptado a nuestro estilo. Las localizaciones serán aquí en Miranda y también allí».

Noites de Rock e Meigas a pesar de haber finalizado la grabación de su disco ya tiene tres nuevas canciones en su nueva lista. «El proceso creativo no para a pesar de que nos está costando un poquito porque a veces es difícil cuadrar los tres por cuatro con los cuatro por cuatro», matiza.