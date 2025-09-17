Música, magia y 100 premios en el tercer aniversario de Disfruta Miranda

Disfruta Miranda va a celebrar su tercer aniversario con una fiesta repleta de música, magia y regalos, hasta 100 premios que se sortearán en directo ... entre los asistentes a un acto que tendrá lugar el día 24, a las 20.00 horas en la Fábrica de Tornillos. Se repartirán vales de compra, cenas, desayunos, experiencias, productos exclusivos... donados por los establecimientos y negocios que forman parte del proyecto impulsado por la Cámara de Comercio hace tres años.

Además, la fiestas, de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del recinto, cuenta con el apoyo de Tinte Rosa y el Mirandés. También habrá una barra de bar en la que el 10% de las ganancias se destinarán directamente a la plataforma de descuentos, con el objetivo de que la iniciativa siga creciendo y apoyar así nuevas acciones para el consumo local.

En estos momentos, el monedero de descuento cuenta con más de 5.700 usuarios registrados, que han generado más de 47.000 acumulaciones del 2% de los importes de las compras realizadas o servicios consumidos en establecimientos adheridos. Además, desde que se puso en marcha se han repartido más de 23.000 euros en premios. Cifras que, apuntan desde la Cámara, demuestran que «se ha convertido en una herramienta clave para premiar la fidelidad de los clientes y apoyar el comercio local».

Por otro lado, hasta el día 21 está abierto el plazo para la presentación de fotos que incluyan el display con el que los comercios de Disfruta Miranda felicitaban las fiestas de la Virgen de Altamira. Entre los participantes se sortearán 10 vales de 25 euros.