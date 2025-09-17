El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plataforma se ha consolidado como un referente de dinamización comercial. Avelino Gómez

Música, magia y 100 premios en el tercer aniversario de Disfruta Miranda

La Cámara celebrará una fiesta el miércoles 24 en la Fábrica de Tornillos

Cristina Ortiz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:18

Disfruta Miranda va a celebrar su tercer aniversario con una fiesta repleta de música, magia y regalos, hasta 100 premios que se sortearán en directo ... entre los asistentes a un acto que tendrá lugar el día 24, a las 20.00 horas en la Fábrica de Tornillos. Se repartirán vales de compra, cenas, desayunos, experiencias, productos exclusivos... donados por los establecimientos y negocios que forman parte del proyecto impulsado por la Cámara de Comercio hace tres años.

