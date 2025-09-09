El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las goteras provocaron el derrumbe parcial del techo. Avelino Gómez

El museo de los faroles de Miranda reabre en precario mientras avanza la obra

Los primeros trabajos han apuntado a evitar que caiga agua a la espera de acometer el cambio de la tubería general del edificio

Raúl Canales

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:32

El museo de los faroles reabrirá en las fiestas aunque en condiciones muy precarias. La intención del Ayuntamiento era que las visitas pudieran retomarse en ... estas fechas en las que la sala tiene más protagonismo y el concejal ha cumplido su palabra, aunque la sala no está del todo reparada ya que la obra llevará más tiempo del previsto.

