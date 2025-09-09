El museo de los faroles de Miranda reabre en precario mientras avanza la obra

El museo de los faroles reabrirá en las fiestas aunque en condiciones muy precarias. La intención del Ayuntamiento era que las visitas pudieran retomarse en ... estas fechas en las que la sala tiene más protagonismo y el concejal ha cumplido su palabra, aunque la sala no está del todo reparada ya que la obra llevará más tiempo del previsto.

La administración local ha tenido que asumir una reparación que en realidad corresponde a la comunidad de propietarios, ya que las goteras proceden de algunos de los pisos superiores, pero como en el edificio hay okupas y dueños muy pocos recursos, el Ayuntamiento ha decidido mover ficha.

Para poder reabrir se han colocado unos toldos y un sistema de contención del agua para proteger el museo, que lleva más de un año cerrado y apuntalado tras caerse parte de su techo. Es solo un 'parche' que permitirá tanto a los integrantes de la Cofradía de Altamira acceder sin riesgo estos días como a los visitantes que quieran ver la exposición, pero es necesario acometer una reforma más profunda.

La revisión del edificio ha destapado un problema en la tubería general, por lo que será necesario cambiarla. Para ejecutar esos trabajos, la empresa encargada ha comenzado ya a limpiar un patio interno en el que ahora mismo, debido a su estado, es imposible colocar los andamios necesarios para realizar la obra con garantías.

«Estamos contentos porque ya no cae agua y la obra ya está en marcha; ahora es cuestión de tener un poco de paciencia», asegura el presidente de la Cofradía de Altamira, que durante el último año, ha insistido en llamar a todas las puertas para buscar una solución que permitiera reabrir el museo.

La cofradía también está a la espera de que la Junta cumpla con el último trámite necesario para disponer de otros dos locales en la Parte Vieja, que utilizarán tanto para colocar algunas de las piezas como de taller. La falta de espacio ha limitado mucho en los últimos años la actividad del colectivo, porque en el museo actual no entran ya más faroles. De hecho, algunos están casi apilados en las esquinas por no tener lugar para exponerlos.