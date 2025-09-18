El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las lonjas están ubicadas en Plaza del Mercado. Avelino Gómez

El Museo de los Faroles de Miranda tendrá de forma «inminente» los 2 nuevos locales

La Junta ha dado ya luz verde a la cesión y el PP tilda de «chapuza» la reforma acometida por el Ayuntamiento en el actual edificio

Raúl Canales

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:54

El Museo de los Faroles comienza a ver la luz después de un largo túnel de más de un año. Desde que una tormenta destapara ... las fugas de agua que tiene el edificio que alberga la exposición, todo han sido complicaciones, pero la pasada semana ya comenzaron las obras para reparar las tuberías, y aunque en unas condiciones precarias, el museo ha podido reabrir sus puertas. Ahora ha recibido otra buena noticia, ya que la Junta por fin ha dado el visto bueno definitivo a la cesión de dos locales en la Parte Vieja.

