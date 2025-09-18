El Museo de los Faroles de Miranda tendrá de forma «inminente» los 2 nuevos locales

El Museo de los Faroles comienza a ver la luz después de un largo túnel de más de un año. Desde que una tormenta destapara ... las fugas de agua que tiene el edificio que alberga la exposición, todo han sido complicaciones, pero la pasada semana ya comenzaron las obras para reparar las tuberías, y aunque en unas condiciones precarias, el museo ha podido reabrir sus puertas. Ahora ha recibido otra buena noticia, ya que la Junta por fin ha dado el visto bueno definitivo a la cesión de dos locales en la Parte Vieja.

Cumplido el último trámite, la cofradía de Altamira recibirá las llaves de forma «inminente», aseguran fuentes del gobierno regional, que confían en que en unas semanas el colectivo pueda empezar a utilizar las lonjas ubicadas en Plaza del Mercado.

Con esta cesión, el Museo de los Faroles ve cumplida su principal reivindicación, ya que hace años que viene pidiendo a las administraciones un espacio mayor porque con el actual, no podía crecer más ya que las piezas se acumulan en las esquinas. Ninguna de las opciones que se pusieron sobre la mesa prosperaron, hasta que la Junta ha acudido al rescate «a pesar de ser competencia municipal y no regional», remarca Sergio Montoya.

El portavoz del PP lamenta que se conceda más importancia a la labor que realiza la cofradía desde Valladolid que en la propia ciudad, y critica duramente al Ayuntamiento por la «falta de interés» que ha mostrado en los últimos tiempos en poner en valor el único museo, junto al del campo de concentración, que hay en Miranda.

Montoya cree que haber tardado un año en reabrir la muestra de Plaza España y hacerlo sin haber terminado la obra, simplemente tras acometer los trabajos mínimos para garantizar que no cae más agua, «es una chapuza para salir del paso». En su opinión, el museo de los faroles merece un trato «mucho más serio por parte del Ayuntamiento y no le vale la excusa de que se ha hecho algo rápido para fiestas «porque han tenido tiempo más que de sobra para una reforma que es menor»

El portavoz del principal partido de la oposición entiende que el problema de fondo no son las goteras ni la poca implicación de los propietarios de las viviendas del edificio, ya que las goteras se producen por el abandono de algunos de los pisos, sino «la escasa importancia que el equipo de Gobierno concede a la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio».

En este sentido, recuerda que los faroles es una de las pocas muestras permanentes que tiene la ciudad, gracias a la labor altruista de la Cofradía de Altamira, «y nuestra historia merece una mayor atención y dignidad». Por eso pide aprovechar las obras para darle «más vistosidad», porque es «un escaparate para las personas que nos visitan».

Montoya tiene claro que la sala «no va a conseguir atraer colas de turistas» pero es un reclamo más que ofrecer a las personas que están de paso en la ciudad. «La cofradía ha hecho un gran trabajo por recuperar los faroles y el museo está en un buen sitio, como es el casco histórico, pero transmite la imagen de abandono general que impera en la Parte Vieja. Hay que darle más peso, mejorar el estado del edificio, conseguir que luzca más». Para lograr este objetivo, reclama más inversión, para no solo arreglar el problema de las goteras sino darle «más protagonismo a nuestra cultura y nuestras tradiciones, para que las conozcan también las nuevas generaciones».