El museo de los Faroles de Miranda ya tiene los dos locales nuevos pero necesita donaciones para la obra

El museo de los faroles ya dispone de los dos locales cedidos por la Junta. Las llaves entregadas el viernes al presidente de la cofradía ... de Altamira abren las puertas de las lonjas pero sobre todo una más importante, una puerta hacia el futuro. Y cierran las de un pasado en el que la ciudad tenía una deuda pendiente con el que durante mucho tiempo ha sido el único museo de Miranda, honor ahora compartido con el centro de interpretación del campo de concentración.

«Necesitábamos este espacio y hemos peleado mucho por conseguirlo», reconocía José Pérez, que ha derrochado paciencia en el último año para sobrellevar el cierre por goteras del museo y la interminable burocracia para poder disponer de los nuevos locales.

La Junta ha cedido dos espacios que tenía sin uso en Plaza del Mercado. Son contiguos aunque no están unidos y necesitan obra para acondicionarlos y poder abrirlos al público. La idea de la cofradía es emplear uno de ellos como taller y el otro para exponer piezas que ahora mismo están muy amontonadas en la sede de Plaza España. Pero sobre todo, el sueño a medio plazo es completar las 60 letanías.

El colectivo cuenta con media docena de personas dispuestas a echar una mano para recuperar más faroles, pero en los últimos años han tenido que frenar su actividad por no disponer de espacio. El museo de los Faroles está saturado y todos los esfuerzos por disponer de más locales habían fracasado, hasta la aparición de la Junta. Los dos nuevos locales cumplen los requisitos que demandaba la cofradía: disponer de un lugar en el que poder exponer y tener un taller y no abandonar la Parte Vieja. Y es que Pérez y sus compañeros tienen claro que el barrio histórico es el lugar ideal para poner en valor el patrimonio, ya que es de donde parte la procesión y es la zona de la ciudad que más turistas atrae. «Casi todos acaban dando una vuelta también por nuestro museo, igual que cuando se hacen actividades en Plaza España», explica.

Sin ocultar la alegría por disponer ya de las lonjas, Pérez es consciente de que la cesión solo es el primer paso. Antes de poder utilizarlas es necesario realizar obras, trabajos para los que no disponen de presupuesto. Las únicas fuentes de ingreso de la cofradía son los 10 euros anuales que pagan de cuota sus cerca de 300 socios y el escaso dinero que sacan de la venta de merchandising, sobre todo llaveros y calendarios. Con eso hacen frente a los gastos cotidianos, pero no hay fondos para una reforma y en los locales hay que cambiar las dos puertas, pintar, renovar el sistema de iluminación,...

«Vamos a lanzar una campaña de búsqueda de donaciones», adelanta el presidente, que confía en la solidaridad particular pero que tiene intención de apuntar principalmente a empresas de la ciudad. «Más que dinero, queremos material, porque la obra la podemos hacer casi íntegramente nosotros», afirma.

Sin querer marcarse plazos, el objetivo sería poder empezar a utilizar los locales a principios del año que viene. Antes de esa fecha, confían en que el museo de los faroles de Plaza España también haya visto solucionado definitivamente el problema de las goteras. «Hace varios semanas que no cae agua», admite Pérez, concretamente desde la reforma parcial acometida por el Ayuntamiento, pero la empresa encargada de los trabajos tiene que pasar un presupuesto completo de lo que supondrá sustituir la bajante general y evitar nuevas fugas.