Cuando tienes un museo en tu casa de Miranda

En la era de la tecnología, las únicas cartas que recibimos suelen ser las que no despiertan precisamente mucha ilusión, las de bancos, multas e ... impuestos. Pero hubo una época en la que se esperaba la llegada del cartero con expectación porque solía traer noticias de familiares lejanos, amigos y amores de verano. Cada sobre, tenía su sello, estampillas con diferentes diseños según su importe y que durante décadas fueron recopiladas en miles de hogares. Y es que la filatelia ha sido siempre la reina del coleccionismo, liderazgo compartido con la numismática, aunque ambas aficiones están a punto de ser desplazadas del trono ya que los cambios en los hábitos de vida las han arrinconado. Ahora apenas se emiten sellos y las monedas también están en desuso, una mala noticia para quienes han empeñado muchas horas de su vida a buscar en los mercados más recónditos una pieza más que sumar a su colección.

«Cuando viajabas siempre estabas atento a ver si encontrabas algo, te escribías con gente de otros lugares,...», asegura Luis Cebrián, que durante muchos años recopiló sellos de casi todos los países europeos. «Andorra y la Alemania reunificada en su momento costaban mucho», recuerda el que durante muchos años fue presidente de la peña filatélica local. Por la edad, ha decidido dar un paso al costado y ceder el testigo a Arturo Susaeta, que para adaptarse a los tiempos que corren, ha decidido ampliar el abanico e incluir a todo tipo de coleccionistas. En su casa hay sellos, pero también calendarios de bolsillos, tarjetas de visita o carteles, eso sí, casi todo relacionado con Miranda. «El coleccionismo es como una enfermedad que con el tiempo, en vez de curarse va a más», asegura con ironía.

Lo que para muchos no son más que objetos viejos que acumulan polvo en un cajón, para otros son auténticos tesoros. Y como el buen vino, con el tiempo su valor aumenta, aunque sea el emocional, ya que muchas veces el económico no va de la mano de la dificultad que ha entrañado conseguir algunas piezas. «Hubo una época que la gente coleccionaba pensando que era una inversión a futuro para sus hijos, pero hoy en día puedes encontrar sellos por internet que valen dos euros y por los que en su día se pagaban grandes sumas», explica Susaeta.

Este fin de semana el parque Antonio Machado ha recuperado una imagen que hace décadas era habitual en las plazas de todas las ciudades, con decenas de coleccionistas intercambiando. La tecnología ha acabado con ella, aunque también se ha llevado por delante gran parte de la magia. «No tiene nada que ver la satisfacción que sentías cuando encontrabas algo para tu colección en un mercado o un amigo te lo traía de un viaje que lo que experimentas ahora que con un click puedes comprar casi lo que quieres. La inmediatez mata el coleccionismo, porque el secreto está en dedicarle tiempo, buscar, revisar si está en buen estado,...», asegura Arturo Susaeta.

Son precisamente las anécdotas y las miles de horas que hay detrás de cada colección la que la otorgan un valor incalculable porque «cada sello, cada moneda o cada cromo tiene detrás una historia personal de cómo llegó a ti. Comprar toda la serie que edita anualmente Correos de golpe no tiene ningún misterio, lo puede hacer cualquiera sin salir de casa», apunta Cebrián, opinión secundada por su sucesor en la presidencia, porque «el coleccionismo también es cultura, ya que te empuja a aprender de muchos campos, como geografía o historia, para saber lo que tienes entre manos. Si te metes de lleno en una colección, siempre quieres saber más y eso te lleva a buscar mucha más información».

Ante la falta de intercambio en las plazas, hay que agudizar el ingenio. Por ejemplo, entre los miembros de la asociación se echan una mano. «Si viajas y sabes que un compañero colecciona botellas de cerveza y encuentras una un poco rara, se la traes», afirman, convencidos de que salir a la calle atraerá a nuevos socios. La exposición del año pasado tuvo efecto llamada. Así llegó Luis Pareja, que lleva más de dos décadas reuniendo placas de cava y que es de los más reacios a pagar por adquirir nuevas piezas. Lo suyo es el truque a la vieja usanza y para eso «siempre tengo 600 o 700 repetidas para intercambiar», aunque ha tenido que sucumbir al poder de internet. Es ahí donde encuentra a otras personas con las que comparte afición, en una comunidad virtual en la que hay más de diez mil coleccionistas y en las que es posible encontrar casi de todo.

«No tengo tan claro que el coleccionismo vaya a desaparecer, pero sí que ha mutado porque cualquier objeto es coleccionable pero las tendencias van cambiando y cada cosa tiene su época. Los sellos, monedas y billetes han perdido mucho peso pero ahora hay gente que recopila dedales de ciudades, revistas o nazarenos de Semana Santa», afirma Pareja.

Falta de espacio en casa, la competencia con la tecnología, el poco tiempo libre,... el coleccionismo tiene muchas amenazas. Pero hay una sensación que pocas cosas pueden igualar: «llegar a casa y coger en tus manos el último ejemplar que has conseguido».