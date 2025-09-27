El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La exposición atrajo a muchos curiosos al parque Antonio Machado. Avelino Gómez

Cuando tienes un museo en tu casa de Miranda

La Peña Filatélica y del Coleccionismo sale a la calle para mostrar sus tesoros y recuperar la tradición del intercambio

Raúl Canales

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:40

En la era de la tecnología, las únicas cartas que recibimos suelen ser las que no despiertan precisamente mucha ilusión, las de bancos, multas e ... impuestos. Pero hubo una época en la que se esperaba la llegada del cartero con expectación porque solía traer noticias de familiares lejanos, amigos y amores de verano. Cada sobre, tenía su sello, estampillas con diferentes diseños según su importe y que durante décadas fueron recopiladas en miles de hogares. Y es que la filatelia ha sido siempre la reina del coleccionismo, liderazgo compartido con la numismática, aunque ambas aficiones están a punto de ser desplazadas del trono ya que los cambios en los hábitos de vida las han arrinconado. Ahora apenas se emiten sellos y las monedas también están en desuso, una mala noticia para quienes han empeñado muchas horas de su vida a buscar en los mercados más recónditos una pieza más que sumar a su colección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Paloma San Basilio: «Me horroriza el empoderamiento femenino»
  10. 10 Cancelan «hasta nuevo aviso» el mercadillo y las actividades del Espacio Open de la fábrica Artiach de Zorrozaure

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuando tienes un museo en tu casa de Miranda

Cuando tienes un museo en tu casa de Miranda