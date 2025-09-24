El mural 'Amamanto' albergará la entrega de premios de su concurso fotográfico en Miranda

Como viene siendo costumbre desde que la Asociación se puso en marcha hace quince años, Amamanto organiza su propio concurso fotográfico con motivo de la ... celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el objetivo de promocionarla, así como la maternidad y paternidad respetuosas. Los temas propuestos para esta edición han sido el porteo ergonómico, la lactancia materna y el embarazo, aunque la presidenta de la Asociación, Berta Ortega, confiesa que también se han tratado temas como la figura paterna y las abuelas.

Por otro lado, Ortega asegura que, para esta ocasión, las fechas del concurso son algo inusuales pero también argumenta el motivo principal de su modificación. «Queríamos tener las fotos pronto para hacer nuestro calendario y presentarlo en la Muestra de Asociaciones del próximo domingo día 28».

La organización permite a cada participante entregar hasta dos fotografías en el plazo de un mes, tanto en formato digital como en papel. La presidenta de Amamanto confirmaba días atrás que este año han sido 34 personas las que han presentado sus creaciones sobre los tres temas planteados.

Por otra parte, Ortega añadía que «últimamente nos está costando que lleguen madres embarazadas», a pesar de que la Asociación ofrece a este determinado colectivo una serie de actividades y propuestas de carácter gratuito gracias a su grupo de crianza. Dicho espacio tiene como objetivo servir de punto de encuentro para madres y padres, donde puedan compartir sus experiencias, dudas o miedos que les surjan acerca de la crianza de sus hijos. Al mismo tiempo, les sirve de apoyo mutuo entre personas en su misma situación.

De igual forma, Amamanto ofrece a las personas la oportunidad de adentrarse en distintos talleres y charlas que son gratuitas sobre temas relacionados con la lactancia Materna y la crianza respetuosa. Los socios y las socias de la organización, con el fin de otorgarles algún beneficio, suelen disfrutar de actividades exclusivas. Para aquellos que no lo son y que quieren participar en algún taller que les resulte de interés, en alguna ocasión sí que se les requiere que depositen «una cantidad simbólica que va destinada a la Asociación», tal y como asegura su presidenta.

Exposición

Desde el pasado día 15 de septiembre hasta el día 30 del mismo mes, se encuentra disponible para el público, en la Casa de Cultura, la exposición de las fotografías participantes en esta quinceava edición del concurso. Como novedad, tal y como confirma la presidenta de la entidad, estarán también presentes las imágenes ganadoras de las catorce ediciones anteriores, por lo que quiénes asistan a la muestra fotográfica podrán ver la evolución de las mismas.

«El hecho de realizar una exposición nos sirve para lanzar un mensaje a la gente de que existe una asociación que fomenta este tipo de temas. Queremos que se naturalice la maternidad porque muchas veces se trata solamente de puertas adentro», afirmaba Ortega.

Entrega de premios

El reconocido mural de Esteban Espinosa, más conocido como 'Tinte Rosa', dedicado a la Asociación Amamanto en la calle Ronda del Ferrocarril, 19, será el lugar en el que se realizará la entrega de premios del concurso fotográfico. Aunque todavía no hay fecha confirmada, la presidenta de Amamanto asegura que será durante la Semana de la Lactancia Materna, que comprende los días del 6 al 12 de octubre.

Quién se encargará de dictaminar cuales son las imágenes ganadoras será un jurado compuesto por una matrona, una profesora, un médico, un enfermero, un óptico y una fisioterapeuta. Ellos decidirán las tres fotografías premiadas, una por cada categoría, que posteriormente serán galardonadas a manos del fotógrafo Javier Sahagún, además de una persona del Centro Rehabilitador Armonía y la tienda Didáctico.

Una vez finalizada la exposición fotográfica y entregados los premios, Amamanto tiene previsto realizar una charla con Raúl, un sanitario de primeros auxilios para niños; además de un taller relacionado con la autoexploración mamaria. En este sentido, también contarán con otra conferencia que todavía no han querido desvelar pero aseguran que será de interés para todos los mirandeses.