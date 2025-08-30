Los motores volvieron a rugir con fuerza en Miranda

Cuando empieza a apagarse el verano, que viene a ser en los últimos días del mes de agosto, lo que se enciende en Miranda, y ... lo hace ya desde hace más de dos décadas, son los motores de las motos que van llegando a la ciudad desde infinidad de rincones de la geografía nacional para participar en la cita que se propone en la ciudad por parte de los Amigos de la Harley Davidson. Un colectivo que en su quedada admite también a los que llegan en otras monturas.

El último fin de semana de agosto está en la agenda de los que buscan participar en una 'quedada' de las que suelen denominarse familiares ya que no son especialmente multitudinarias, y sirven para que se produzcan reencuentros cercanos por el afecto entre moteros de diferentes ciudades que coinciden en infinidad de concentraciones.

En la de ayer de Miranda acabaron reuniéndose más de 150 moteros que tuvieron la suerte de contar con una climatología bastante favorable para participar en todas las actividades que se proponían en el programa de una jornada que iba a tener como principal novedad la vuelta al pasado en cuanto al espacio en el que los participantes celebraron la comida. La organización había planificado ir a San Juan del Monte, pero un problema de última hora, y las reticencias de las autoridades «por cómo está el tema de incendios ha hecho que dejemos esta posibilidad para otro año», apuntaba Serafín Rial, contento una vez más «por la buena respuesta que tenemos. Venimos siendo prácticamente los mismos que en ortos años, y lo importantes es que sigamos manteniéndonos así».

Ya desde las diez de la mañana empezó a sentirse en las inmediaciones del parque Antonio Cabezón que la de ayer iba a ser una jornada festiva en la que el protagonismo lo fueron adquiriendo los moteros que, poco a poco se acercaron hasta el punto de encuentro.

Era el momento de los abrazos y los reencuentros, como era el caso de un grupo que llegaba desde Barcelona. «El año pasado fue el primero que estuvimos, la experiencia, aunque hizo un tiempo malísimo, nos encantó, y hemos repetido. Llevamos de ruta desde el jueves y hoy vamos a disfrutar con Serafín y con toda la gente que participa en esta concentración, pequeña pero muy acogedora», apuntaba Manolo García.

Ellos eran los visitantes que venía desde más lejos y en la concentración había muchos mirandeses, como David García, de La resistencia, que tiene claro que «cuando se organiza algo por algún grupo de Miranda, hay que estar. Tenemos que apoyarnos y colaborar. Hay afición por la moto y hay que seguir potenciándola entre todos».

La tiene, y muy enraizada, Sergio Escudero que llegaba desde Briviesca con el grupo Acrópolis Air Line. Son varias las motos que tiene y ayer la que enseñaba orgulloso era una Harley de 1964, modelo Sportster con características muy especiales. «No tiene suspensión, tiene un chasis rígido y, aunque sea un poco incómoda a veces, es muy divertido llevarla». También él repetía en la quedada y dijo que lo hacía porque «es un sitio en el que la gente te trata muy bien y en el que siempre te lo pasas estupendamente».

Primera vez

Con muchas ganas de hacerlo, y bien pertrechada con su casco blanco con apuntes rosas, estaba Siena, de 6 años. Para ella la cita de ayer era «la primera, y voy a ir en la moto con mi abuelo. Yo creo que me lo voy a pasar muy bien porque me gusta mucho montar en moto».

Para ella era toda una novedad y para su abuelo, Miguel, todo un orgullo haber transmitido a la niña la afición a las motos. «Veremos a ver que tal. Espero que para ella sea una buena experiencia».

Con ese ánimo es con el que se reunieron los moteros que participaron en la vigesimosegunda concentración Harley de Miranda, en la que se vio que cantera motera hay. Participaron veteranos, pero también muchos jóvenes y niños.