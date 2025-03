Los motores también se hicieron oír en Miranda

«Estamos algunos menos de los que esperábamos porque ha habido quienes se han echado atrás por el viento y el anuncio de lluvia, pero ... aun así hay alrededor de 400 inscripciones», comentaba Dani Nunes, satisfecho por la respuesta y más todavía viendo que para la jornada de ayer y la participación en a ruta se concentraron casi ochocientos moteros.

Los que llegaron el viernes y utilizaron el campamento interior, como era el caso de Silvia Núñez, que venía desde Ermua y participaba «por primera vez», se mostraba satisfecha con lo que se estaba encontrando. «Habíamos oído hablar de Campturis y como tenemos una aplicación en la que nos sales todas las concentraciones hemos pensado que era un buen momento para venir, y nos está gustando. Es una concentración pequeña pero está muy bien».

Aun siendo todavía muy jóvenes, Iván Gracia y Erlantz Fernández, de 10 y 13 años, que venían, lógicamente, como 'paquete' con sus padres ya tenían experiencia en concentraciones de otros años y explicaban que si se apuntaban era porque «nos gustan mucho las motos, hay un ambiente muy majo y lo pasamos muy bien». Pensando en que a lo mejor podría llover por la tarde se propusieron «pasarlo ahora lo mejor que podamos». Venían de Ribavellosay quienes guiaban la máquinas, como Javi Fernández, apuntaba que participaban en «la actividad de un día. Nos gusta hacer la ruta, disfrutamos y les vamos inculcando la afición a los chavales».

Novedades

Este año en el interior del multifuncional la sorpresa era una exposición de motos antiguas. Las había de marcas como Derbi, Bultaco, Osa, Montesa o Ducati. Y no faltaron un par de modelos de la mítica Mobilette, que llamaron poderosamente la atención de Juan Magariño 'Maga', que se definió como «clásico», y le echaba una ojeada porque «una como ésta tuvo mi padre, me alucinaba ver como arrancaba y éstas que se ven están impecables. Tengo muy buenos recuerdos y la idea de la exposición me ha parecido fantástica». Ahora sus desplazamientos en moto, desde Vitoria, que es donde reside los hace en una Yamaha Drag Star 650, aunque ayer por el vierto y como venía «con mi pareja que todavía es un poco inexperta», acudió a la cita en coche para «reencontrarme con amigos. Siempre nos vemos en las concentraciones».

La Campturis, que ayer celebró su XXXIV edición, volvió a ser un éxito.